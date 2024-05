Xabi Alonso y el final del invicto del Leverkusen: “Es una pena que haya ocurrido en la final, pero tenemos que levantarnos”

Después de 51 partidos sin derrotas, justo en el penúltimo capítulo de la temporada, Bayer Leverkusen vio su primera derrota. Una más dolorosa que cualquiera, un expresivo 0-3 ante Atalanta de Italia, nuevo monarca de la Europa League.

“Normalmente esta derrota tiene que llegar antes. En el fútbol lo normal es otra cosa, pero nuestra temporada fue excepcional, debemos estar orgullosos de ello. Estar aquí ahora es doloroso, aunque sabremos empezar de nuevo”, aseguró el técnico del cuadro alemán, el español Xabi Alonso.

Asimismo, el exmediocampista agregó que “no era nuestro día, es una pena que haya sucedido en la final, pero no podemos hacer más que aceptarlo como es”.

Consultado sobre el desarrollo del juego ante los italianos, el hispano no desconoció la inmensa superioridad de elenco bergamasco, el que superó en todas las facetas del partido al otrora invencible cuadro germano.

“Atalanta fue mejor que nosotros, no se puede decir lo contrario. No pudimos jugar como queríamos, después del primer gol Atalanta encontró mucha energía y no pudimos contrarrestarlo. Estábamos listos para los duelos uno contra uno todos. sobre el campo, pero no pudimos imponernos”, explicó el excompañero de Arturo Vidal en el Bayern de Múnich.

En la misma línea, el exvolante de Real Madrid hizo una severa autocrítica sobre lo que ocurrió en Dublín. Además, el formado en la Real Sociedad reconoció que deben levantarse, ya que deben medirse ante Kaiserslautern en la final de la Copa de Alemania.

“La derrota ciertamente duele, pero debemos explotar este dolor de manera positiva. Lo que logramos es verdaderamente excepcional y debemos estar orgullosos, hemos tenido una gran oportunidad. No salió como esperábamos, no estuvimos al máximo nivel. Todos, incluido yo, aprenderemos mucho”, explicó Xabi Alonso.

Consultado sobre lo que habló con el DT del rival tras el duelo, el español contestó que “cuando pierdes es más difícil, pero tengo que felicitarlo. Ha jugado varias finales y fueron el mejor equipo. Los felicité y les deseo lo mejor para el futuro”.

¿Gasperini se va?

El entrenador del Atalanta sumó su octava temporada en el equipo lombardo. Tiempo suficiente para dar un impulso al pequeño club italiano de una ciudad de solo 120 mil habitantes.

En medio de la euforia por el primer título internacional en la historia de la sociedad nerazzurra, el entrenador de 66 años -quien termina contrato en 2025- dejó en el aire su continuidad en el cargo. Sobre todo, cuando su nombre suena en clubes como en Napoli.

“Siempre tenemos la ambición de hacer algo más. Eso de quedarme tienen que hablar con el presidente. Si hay que elegir el momento para irse es este, pero no lo creo ¿Qué pasará el año que viene? Mientras tanto, disfrutemos de esta velada”, aseguró el italiano.

La escuadra bergamasca logra el título tras caer en la final de la Copa Italia. Según el técnico, ese partido “fue un estímulo, definitivamente nos molestó, Contra la Juventus puedes perder, pero no jugamos lo mejor que pudimos”.