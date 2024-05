La evolución de Alejandro Tabilo en el ranking ATP lo pone dentro de los mejores tenistas de la temporada 2024

La semana de Roma fue mágica para Alejandro Tabilo. La segunda raqueta chilena se metió en una semifinal de Masters 1000 por primera vez en su carrera. Una situación que puso de manera definitiva al deportista en el concierto internacional.

Porque la actuación del nacido en Canadá en el torneo italiano fue una sucesión de golpes a la cátedra. En la ronda de los mejores 32 jugadores del cuadro dio cuenta del número del mundo -el mejor sembrado- Novak Djokovic con un expresivo marcador de 6-3 y 6-2.

En la ronda siguiente, los octavos de final, venció al ruso Karen Kachanov, décimo octavo mejor jugador del planeta. En los cuartos de final hizo lo mismo con el chino Zhizhen Zhang. Solo cedió su lugar ante el germano Alexander Zverev en la semifinal a quien, incluso, le robó el primer set por un lapidario 6-1.

Una semana llena de sensaciones positivas para el chileno, sobre todo, en el reconocimiento deportivo. La irrupción del “Jano” lo puso en la esfera de los mejores deportistas de su disciplina en el planeta.

“Ha nacido una estrella”, tituló hace algunos días el diario Marca de España, que destacó en su nota que “Ganador de un solo torneo ATP, el 250 de Auckland y con un mejor resultado previo en su carrera de unos octavos de final de Masters 1.000, Tabilo se ha ganado el derecho a soñar. Por su buen tenis y por su confianza”.

Además, ha sido especial en cuanto a las finanzas personales del canadiense. Legar a cuartos de final ya le había asegurado una bolsa de 161.955 euros, alrededor de 160 millones de pesos.

Una cifra que no termina solo en cantidad. En la reciente edición, la organización del torneo entrega a quienes consigan llegar a la semifinal 284.590 euros, cerca de $ 282 millones.

La mayor evolución

Al margen de los elogios y los premios en dinero, Tabilo aparece en el último ranking ATP en el vigésimo quinto puesto, la mejor ubicación en la carrera del deportista de 26 años.

Un puesto impensado para el chileno nacido en Toronto, quien el 1 de enero de este año asomó en el puesto 85° en el máximo listado de tenistas profesionales del planeta.

Salto de 60 lugares en la clasificación en menos de cinco meses del circuito en 2024. Una notable superación en la carrera del “Jano” que lo ponen como el tenista con una mayor evolución en toda la temporada entre los 100 primeros deportistas del circuito.

El segundo que más puestos conquistó en este año está muy lejos de la marca del chileno. Se trata del argentino Facundo Díaz Acosta, quien ascendió 41 posiciones.

El transandino comenzó este curso en el puesto 95° y quien este lunes aparecerá en el puesto 54° tras confirmarse la lesión que lo dejará fuera del cuadro final de Roland Garros.

Tras los dos sudamericanos antes mencionados, en lo que la mejora ranking se refiere, está el francés Gael Monfils. El europeo, quien lucirá el trigésimo octavo puesto en el reciente listado, estaba 74° en enero pasado. Es decir, un salto de 36 posiciones.

El checo Tomás Machac también destaca en este rubro, con una progresión de 34 lugares en 2024: del lugar 78° al cuadragésimo cuarto puesto que ostenta en el último ranking.

Además de esa notable proyección, Alejandro Tabilo también entró al selecto grupo de mejores exponentes de la región en el deporte blanco. La vigésimo quinta plaza lo pone como el cuarto mejor.

En este ítem, el mejor es su compatriota Nicolás Jarry, quien apareció en el lugar 17° del listado planetario, tras caer en la final del Masters 1000 de Roma, situación que vuelve a poner a Chile en la elite del deporte mundial. Tras el santiaguino aparecen dos jugadores argentinos: Sebastián Báez (20°) y Francisco Cerúndolo (23°).

El fin del vínculo con su histórico DT

En medio de su gran certamen en Roma, la segunda raqueta nacional confirmó una noticia que sorprendió: el fin del vínculo con el entrenador Guillermo Gómez, con quien trabajó por más de seis años.

Lo más sorprendente es que la decisión había sido tomada semanas antes, pero junto a su grupo más cercano intentaron mantener con hermetismo para evitar cualquier distracción. “Estas últimas dos o tres semanas he estado sin entrenador. Nos separamos después del Masters de Madrid. Fue una buena separación. Ambos decidimos que era lo mejor para nosotros. Quiero decir, todavía estamos bien. Solo que decidimos separarnos. Ha sido extremadamente duro, por eso he estado tan agradecido por las personas que han estado a mi alrededor estas últimas semanas”, señaló en conferencia de prensa luego de su partido de cuartos de final en Roma.

El colombiano Cristian Rodríguez, quien aún figura como tenista activo en el circuito de dobles, lo ha acompañado de manera provisoria en este tiempo. De todas formas, aún no está claro quien lo tomará de forma oficial. Por ahora, su equipo también lo componen Ignacio Guajardo, Rodrigo Budnik y Víctor Olguín

Con el torneo romano ya finalizado, Tabilo profundizó más sobre la salida de Gómez y lo despidió con un sentido mensaje: “Después de 7 años de trabajo junto a Guille (Gómez) y (Ignacio) Jojot, decidimos separar nuestros caminos”, comenzó, en una publicación de Instagram. “Han sido años de muchísimos aprendizajes, increíbles momentos y otros no tan buenos, que pudimos atravesar todos juntos. Logramos lo que siempre quisimos y buscamos gracias al trabajo en equipo”, continuó.

El zurdo les agradeció por sus años de trabajo: “Muchas gracias a ustedes dos y todo el equipo que hay detrás de la academia Alto Tenis por enseñarme del trabajo, el esfuerzo y disfrutar del tenis. Definitivamente no hubiese llegado hasta donde llegué hoy si no fuese gracias a ustedes, todo lo que me enseñaron y lograron sacar de mí, gracias por eso. También gracias por ser parte de mi familia en Chile y siempre cuidarme, dejando de lado el tenis”, añadió.

“Me llevo muchos aprendizajes de ustedes, y especialmente, creer en el proceso. Les deseo la mejor de las suertes a ustedes y toda la academia. Muchas gracias”, finalizó.