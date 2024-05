“Todos están resfriados”. Seguro ya escuchaste esta frase entre tus amigos, familiares y compañeros de trabajo, y es que la baja de temperaturas ha provocado que distintos virus —como el de la influenza, resfriado común y hasta Covid— circulen con rapidez entre la población.

En esta línea, uno de los síntomas más comunes de estas afecciones es el dolor de garganta. Y aunque existen medicamentos que —debidamente indicados por un médico— pueden ayudar, también hay algunos remedios naturales que podrías probar.

Según detalló Infobae, los doctores sugieren algunos tés o infusiones que, por sus propiedades antiinflamatorias y calmantes, podrían ser los aliados perfectos en el combate contra los virus que nos acompañan en estos días más fríos y, de esta manera, mantener un estado de salud óptimo.

Estos son algunos de ellos.

1. Infusión de manzanilla

Según la doctora estadounidense Angie Neison, uno de los mejores tés que se puede tomar cuando se tiene dolor de garganta es el de manzanilla. Y es que, según un estudio publicado en Molecular Medicine Report, esta hierba tiene la capacidad de aliviar el dolor y la inflamación.

Además, esta infusión es libre de cafeína, por lo que puedes tomarla con tranquilidad durante el día e, incluso, por las noches.

Estos son los 5 mejores tipos de té para el dolor de garganta

2. Té de sauco

Aunque es más popular en Europa, existen algunos lugares en los que se puede conseguir sauco, una hierba que también se recomienda para el dolor de garganta.

Algunos estudios encontraron que al consumirlo se puede reducir síntomas como fiebre, dolor, congestión y tos.

3. Té verde

Además de ser el favorito de muchos, el té verde está cargado de antioxidantes, pero también tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a aliviar el dolor de garganta. Aunque todavía se está estudiando, puede ser una buena alternativa durante un resfriado o gripe.

No obstante, este té sí contiene cafeína, por lo que se debe limitar su consumo. Adicionalmente, si no te gusta su sabor amargo, será preferible que no dejes las hierbas en el agua por más de un par de minutos.

4. Té de regaliz

Esta raíz no es muy común en Chile, no obstante, se puede adquirir en algunas tiendas especializadas. Algunos estudios mostraron que, entre otros beneficios, consumirla en forma de infusión puede aliviar el dolor de garganta.

Además, tiene propiedades antibacterianas.

5.Infusión de menta

Esta hierba se puede encontrar en muchas tiendas y supermercados. Tiene propiedades antioxidantes, antimicrobianas y antivirales, por lo que es un gran apoyo al combatir resfriados y gripes.

En esta línea, puede ayudar a calmar el dolor de garganta. No obstante, su consumo puede provocar aumentos en la presión arterial de algunas personas, por lo que será recomendable preguntar al médico de cabecera si es adecuado utilizar la menta para este fin.

*Los tés no curan afecciones, pero sí pueden aliviar algunos síntomas. Es por esto que si tienes síntomas severos, debes recibir atención médica.