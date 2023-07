Cuándo se estrena y cómo comprar entradas para la película de Mamamoo

Mamamoo es un grupo surcoreano femenino de pop que está compuesto por cuatro integrantes Solar, Moon Byul, Whee In y Hwasa, quienes debutaron como conjunto en la industria musical en junio del 2014.

La agrupación estrenará pronto su película llamada Mamamoo: My Con The Movie, la cual tratará sobre las experiencias que enfrentaron durante su primera gira mundial, en donde se espera que se muestre una mirada más personal de las artistas de k-pop, ya que en el largometraje se incluirá material sobre qué es lo que ocurre tras los escenarios.

Durante este tour mundial, el cual se llamó My Con, Mamamoo realizó 15 conciertos en Asia y nueve en Norteamérica. Además, la gira terminó recientemente, debido a que la agrupación realizó su último concierto el pasado 18 de junio en Seúl, la capital de Corea del Sur.

¿Cuándo se estrena la película Mamamoo: My Con The Movie?

El largometraje, que estará disponible en algunos Cinépolis y Cinemark del país, será estrenado el próximo miércoles 9 de agosto.

No obstante, Mamamoo: My Con The Movie solo estará disponible por dos días en los cines, por lo que, si alguna persona quiere ver la película, podrá hacerlo el miércoles 9 de agosto y el sábado 12 del mismo mes.

Además, la cinta no formará parte de la cartelera de todas las salas de las ciudades del país, por lo que los fanáticos deberán asegurase que su cine más cercano tendrá disponible el largometraje antes de asistir al lugar.

¿Cómo comprar entradas?

La preventa de entradas para ver en el cine Mamamoo: My Con The Movie, ya está disponible, por lo que, si alguien desea adquirir tickets, puede realizar este proceso de manera virtual por medio de las páginas de Cinépolis o Cinemark, al igual que por sus aplicaciones para celulares.

Tras elegir el cine en el que se realizará la compra, la persona deberá escoger cuál es la función más cercana a su lugar de residencia, seleccionar el horario y realizar la transacción.