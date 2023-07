Metallica en los cines: precios, fechas y horarios del M72 World Tour

La banda estadounidense Metallica, vuelve a las pantallas de cine del mundo, donde estarán presentando su nueva gira, M72 World Tour, con dos conciertos en vivo, las cuales se podrán al mismo tiempo a nivel mundial.

El grupo en la nueva gira está presentando su más reciente álbum, 72 Seasons, sumado a canciones míticas como Master Of Puppets, Nothing Else Matters, entre otros, en sus más de 40 años de carrera.

Metallica: M72 World Tour Live From Arlington, TX – A Two Night Event, se realizará en Estados Unidos en el estado de Texas, en donde los dos conciertos tendrán setlist completamente diferentes, con más de 30 canciones, desde Kill ‘Em All hasta sus trabajos actuales en su último álbum.

¿Cuándo se podrá ver Metallica M72 en Chile?

Metallica: M72 World Tour Live From Arlington, TX – A Two Night Event, se podrá ver en las pantallas de cine nacionales el 18 y 20 de agosto. Sin embargo, los días 19 y 21, se podrán ver las retransmisiones de los conciertos de la noche uno y dos, respectivamente.

¿Dónde se podrá ver Metallica M72 en Chile?

Los conciertos se podrán ver en diferentes cines nacionales a lo largo del país. Las entradas ya se encuentran disponibles para las salas de Chile. El valor de las entradas varía dependiendo de la empresa. Los precios son:

Cine Hoyts y Cinépolis : $9.500 con cargo incluido.

Cinemark : $9.500 con cargo incluido.

Cineplanet: $10.000 monto total.

Los conciertos no serán transmitidos en todas las salas de cine de cada empresa, por lo que ingresa a los sitios web de Cine Hoyts y Cinemark para conocer en qué salas y ciudades se podrá ver las funciones. En el caso de Cineplanet, solamente tendrá habilitada una sola sala, la cual se encuentra en el Florida Center, en Santiago.