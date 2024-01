De uva, girasol, coco, canola… La lista de aceites vegetales disponibles en el mercado es amplia. Sin embargo, no por tener su origen en una planta significa que automáticamente son beneficiosos para el cuerpo. Si bien cada tipo de estos productos puede cumplir una función específica, la ciencia está constantemente estudiando cuál es mejor para la salud.

En esta línea, la creencia predominante es que el aceite de oliva es el ideal, pues tiene grandes propiedades que, entre otras cosas, reduce el riesgo de padecer enfermedades al corazón.

Pero un reciente estudio llegó a respaldar lo que ya se conocía. Después de analizar a 92.000 hombres y mujeres en Estados Unidos, la investigación —publicada en la revista Journal of the American College of Cardiology— reveló una serie de beneficios inéditos del aceite de oliva.

Cuál es el mejor aceite vegetal que reduce el colesterol, desinflama y beneficia a la salud

Por qué el aceite de oliva es el mejor entre los aceites vegetales

Según los investigadores de este estudio, el consumo de aceite de oliva impacta positivamente en distintas áreas del cuerpo y reduce considerablemente los riesgos de morir de forma prematura por algunas enfermedades. Entre los resultados destacaron:

Menor riesgo de muerte prematura . La investigación reveló que quienes consumen más aceite de oliva tienen un 19% menos de riesgo de muerte prematura, en comparación con las personas que raramente o nunca lo utilizan en sus comidas.

Menor riesgo de muerte por enfermedades cardíacas. Se apuntó a un 19% menos de probabilidad de desarrollar problemas al corazón.

Menor riesgo de fallecer por cáncer en un 17%.

Menor riesgo de fallecer por enfermedades neurodegenerativas en un 29%. En este punto, entran el Parkinson, Alzheimer o demencia.

Menor riesgo de fallecer por enfermedades respiratorias en un 18%.

Cuál es el mejor aceite vegetal que reduce el colesterol, desinflama y beneficia a la salud

En esta línea, los autores de la investigación recomendaron reemplazar la mantequilla, manteca (animal o vegetal), margarina y otras grasas lácteas por aceite de oliva. Haciendo estos cambios, una persona podría disminuir el riesgo de morir entre un 8 y 34%.

Y es que el aceite de oliva (extra virgen) tiene propiedades antiinflamatorias gracias a sus componentes, como el oleocantal, que tiene “efectos similares al ibuprofeno”. También tiene antioxidantes, que son aliados en la lucha del cuerpo contra el cáncer.