¿El vinagre es realmente efectivo para la limpieza? Esto dicen especialistas

Es uno de los elementos más comunes en los hogares. Si bien, su fuerte olor no es del agrado de todo el mundo, el vinagre es ampliamente utilizado para realizar labores de limpieza, tales como quitar la mugre de una cocina, un baño o relucir los muebles de una sala de estar.

Y pese a que es un truco conocido, cada vez más usuarios de redes sociales comparten sus experiencias sobre este tipo de funciones a través del hashtag #cleantok, el cual se ha viralizado en plataformas como TikTok.

Pero, ¿qué tan cierto es lo que exponen los cibernautas? ¿En qué objetos puede ocuparse y en cuáles no?

La efectividad del vinagre para labores de limpieza

Según informaciones reunidas por la BBC, este ingrediente se elabora a través de un proceso de fermentación, en el que células de levadura se alimentan de carbohidratos para convertir sus azúcares en dióxido de carbono y alcohol. Así, este último se fermenta nuevamente con oxígeno a través de una bacteria llamada Acetobacter, para convertirlo en una combinación entre ácido acético y agua.

En este sentido, la acidez de su composición es lo que facilita que se puedan limpiar ciertas manchas y superficies, mediante una concentración que no es tan fuerte como para dañarlos.

Aquello tiene una particular eficiencia cuando se aplica en rastros ocasionados por minerales como la cal, mientras que el vinagre, según detallaron expertos al citado medio, además tiene características antimicrobianas que son efectivas en la mayoría de las especies de este tipo, debido a las propiedades de su ácido.

Es por esto que muchos también lo utilizan para tareas como desinfectar frutas y verduras, junto con las ya mencionadas.

Aun así, advirtieron que un escenario en el que nunca debe usarse es en algunos tipos de piedras como caliza, ónix y travertino, debido a que el ácido puede generar hoyos tras el choque entre distintos componentes.

El caso de los computadores y las cámaras de grabación

En cuanto a los objetos electrónicos, alertaron que no es recomendable para limpiar los interiores, debido a que su acidez puede dañar los circuitos y ciertas piezas de metal. Aunque sí podría aplicarse en pequeñas cantidades —mezclado con agua destilada— en los exteriores de, por ejemplo, un computador, siempre y cuando el aparato esté desconectado a la corriente y se utilice un paño de microfibra para rociar la mezcla.

Cabe recalcar que debes tener cuidado de que el líquido no se traspase hacia el interior.

Otra de las áreas en las que suele usarse el vinagre con objetivos de limpieza, es en el ámbito del cine.

El distribuidor de Japan Camera Hunter, Bellamy Hunt, explicó a la BBC que a veces lo utiliza para restaurar sus cámaras de grabación con baterías cuando permanecen por mucho tiempo en una bodega.

“No necesitas mucho, solo un bastoncillo de algodón y algo de paciencia (...) tendrás una sensación de asombro a medida que el ácido elimina suavemente la corrosión, dejando las puntas del bastoncillo de un color azul verdoso (...) para el comportamiento de la batería no hay alternativa mejor ni más barata, salvo que tengas un limonero en tu jardín”.

Asimismo, el reparador dedicado a cuidar estos artículos, Brett Rogers, dijo al citado medio que “es bueno para eliminar los olores de equipos sucios, como los que han estado en la casa de un fumador durante años”.

En este sentido, añadió que usualmente prefiere “atacar la suciedad exterior con un paño y un poco de isopropílico, pero si algo es realmente asqueroso, sale con el vinagre (...)también lo he usado en algunos lentes que tenían una neblina severa (...) no es mi primer recurso, pero si tengo un problema real y un lente está tan mal que no hay nada que perder, probaré con acetona o vinagre”.

Si bien, tales sugerencias pueden ser útiles a la hora de limpiar algunos objetos y superficies, es necesario destacar que existe una amplia gama de productos especializados para cada caso, los cuales prometen dar buenos resultados y podrían evitar daños eventuales.