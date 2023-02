Un simple error de la inteligencia artificial Bard provocó una pérdida colosal para Google

Durante el último tiempo, Google comenzó a impulsar fuertemente a la inteligencia artificial (IA) para potenciar a su popular motor de búsqueda.

De hecho, el pasado martes presentó a Bard, una IA conversacional experimental basada en LaMDA que trabajará para entregar “respuestas frescas y de alta calidad” en las búsquedas. Por otro lado, su implementación también busca quitar el foco que ha logrado la tecnología de ChatGPT durante el último tiempo.

Pero más allá de los bombos y platillos, que dieron pie a algunas críticas por la falta de detalles novedosos, durante el evento de presentación de Bard ocurrió un error que no fue una mera anécdota, pues terminó costándole $100 mil millones de dólares en la bolsa al gigante tecnológico.

Un error que costó caro

A grandes rasgos, el error en cuestión involucró una respuesta que fue presentada como parte de un video promocional.

En dicho material, se formulaba una simple consulta a Bard: “¿qué nuevos descubrimientos del Telescopio Espacial James Webb (JWST) puedo contarle a mi hijo de 9 años?”.

La respuesta del servicio de conversaciones experimental de IA planteaba que el telescopio logró tomar las primeras imágenes de un planeta fuera del sistema solar. Un exoplaneta. Sin embargo, según datos de la NASA, el responsable de capturar las primeras imágenes de un exoplaneta fue el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo del Sur, en un hito que se logró durante el año 2004.

De ahí que el dato presentado por Google no era completamente correcto, lo que no pasó desapercibido para los medios de comunicación.

De partida, la agencia Reuters publicó un artículo dando cuenta del error y solo minutos después se concretó un desplome en el valor de las acciones de Google por una cifra de alrededor de 100 mil millones de dólares. Una verdadera locura que representó la reacción del mercado ante la presentación del gigante tecnológico y las fichas puestas en la tecnología.

En ese contexto, medios como The Financial Times plantearon que más que un error, el lenguaje utilizado fue impreciso, ya que el telescopio James Webb logró captar en enero de este año a la primera imagen de un exoplaneta denominado como LHS 475b. Es decir, la respuesta debió especificar esa situación y no entregar una respuesta general.

Por su parte, Google entregó un comunicado a Forbes planteando que la situación “pone de relieve la importancia de un riguroso proceso de pruebas, algo que estamos iniciando esta semana”. Asimismo, destacan que el objetivo es que Bard entregue respuestas que cumplan con “un alto nivel de calidad, seguridad y fundamentación en la información del mundo real”.

Tengan en cuenta que el martes pasado la acción de Google ha experimentado una caída de más de un ocho por ciento en los últimos cinco días, reflejo de cómo el mercado recibió la presentación del impulso sobre las IA de parte del gigante tecnológico.