Cómo usar TikTok para impulsar tus productos

Con más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, TikTok es actualmente una de las redes sociales más importantes. Por su gran alcance, permite a muchas personas darse a conocer o instalar temas. Cuántas figuras públicas deben hoy su reconocimiento a esta plataforma: son los llamados influencers, que a diario son vistos por millones de personas.

Además, TikTok tiene un mejor funcionamiento en su algoritmo que otras apps similares, ya que recomienda el contenido con mucha más fluidez y sin tantos requisitos hacia el creador. “En Instagram, si no utilizas y no tienes conocimiento profundo de cómo cautivar a la audiencia –me refiero a cómo hacerlo a través historias, reels o utilizando las canciones que estén de moda para que el algoritmo publique con mayor intensidad tu contenido en los perfiles de la gente– eventualmente no vas a tener un buen rendimiento. Es mucho más fácil llegar a la masa a través de TikTok, que muestra tus videos sin la necesidad de dominar todos esos aspectos que te pide Instagram”, explica Francisco Órdenes, director ejecutivo del grupo MEAT, conjunto de agencias digitales que prestan servicios de marketing.

TikTok cuenta con las herramientas necesarias para que un negocio pueda publicitar sus productos, pero no para concretar una venta como tal, ya que en el caso de los mensajes directos su sistema no es tan accesible: por ejemplo, no permite intercambiar mensajes entre cuentas que no se siguen mutuamente.

Por eso, Órdenes recomienda siempre derivar a otra plataforma, ya sea Instagram o WhatsApp o, mejor aún, gestionar una página web para el emprendimiento. “Hay muchas plataformas que te permiten crear páginas web de muy bajo costo, como Wix, que por alrededor de 10 dólares mensuales te da tu propio sitio. Eso va a ayudar a que tu estrategia digital sea sólida, con las redes sociales como satélites y siempre como centro la página web, que es el único espacio donde realmente las empresas tienen el control y no se ven afectadas por los cambios de algoritmo que muchas veces hacen las rrss”, aconseja.

La clave: interactuar con los seguidores

Con su amigable algoritmo y su acotado tiempo para publicar, que va entre los 15 segundos hasta los 3 minutos como máximo, TikTok puede hacer que un negocio crezca exponencialmente. Bien lo sabe Coralinne Alaniz (22), dueña del emprendimiento digital Japo Box, dedicado a vender dulces asiáticos. “Cuando recién comencé solo me publicitaba por Instagram y tenía 2 mil seguidores. Un día decidí hacer una cuenta de la tienda en TikTok y el primer video que publiqué se hizo viral, tuvo más de un millón de reproducciones; al día siguiente tenía 20 mil seguidores en Instagram y muchos más en TikTok”, cuenta la emprendedora, que ya tiene más de 140 mil seguidores en la red social china.

Según Alaniz, no hay un secreto ni una fórmula para comenzar a publicitar un negocio en Tik Tok. Lo único que ella recomienda es crear contenido novedoso, sin enfocarse solamente en mostrar productos a la venta, sino que también interactuar con los seguidores; puede que muchos de ellos no se conviertan en compradores, pero sí influyen en la masificación de la marca.

Para interactuar, lo que hace es “mostrar cosas íntimas de la tienda: cómo empacas los productos, las trasnochadas y demases, porque muchas veces la gente en TikTok ve tu tienda tan maravillosa y no se imagina lo que hay detrás, entonces les gusta que compartas eso con ellos”.

Además, agrega que siempre es importante ser constante y darles importancia a los seguidores. “Intento siempre responder los comentarios a todos mis seguidores. A veces los videos se hacen muy virales y no puedo, pero trato de darles ‘me gusta’ a todos para que vean que los vi, que los leí y que son importantes para la tienda”, comenta.

Muchos negocios podrían ver en los influencers una vitrina para mostrar sus productos y así llegar a más público, pero tanto Coralinne Alaniz como Francisco Órdenes creen que no es muy recomendable. “Muchas veces son adolescentes que no cuentan con demasiada responsabilidad y que no se toman muy en serio la labor de publicitar un producto o lo hacen de una forma muy vacía, sin comentar todo lo que tú como emprendedor quisieras que dijera de tu tienda”, expresa la dueña de Japo Box. Francisco Órdenes agrega: “Siempre es bueno que una marca parta desde cero y que no se ensucie, en términos positivos o negativos, del historial que pueda tener algún influencer”.