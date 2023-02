“Alas para la libertad”: Zelensky visita Reino Unido y presiona por aviones de guerra

El Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, empujó por aviones de combate para asegurar la victoria de su país sobre Rusia en un dramático discurso ante el Parlamento de Reino Unido, donde también agradeció al pueblo británico por su apoyo desde el “día uno” de la invasión de Moscú.

La visita sorpresa del asediado líder a Gran Bretaña en un intento por obtener armas más avanzadas se produce cuando Ucrania se prepara para una esperada ofensiva rusa y trama sus propios planes para recuperar la tierra en manos de las fuerzas de Moscú. El apoyo occidental ha sido clave para la defensa sorprendentemente fuerte de Kiev, y los dos bandos están enfrascados en batallas agotadoras.

En una conferencia de prensa conjunta en una base del Ejército británico, el primer ministro Rishi Sunak dijo que los aviones de combate eran “parte de la conversación” sobre la ayuda a Ucrania.

“Nada está fuera de la mesa”, señaló. “Debemos armar a Ucrania a corto plazo, pero debemos reforzar a Ucrania a largo plazo”.

Zelensky dijo que Ucrania necesita todo tipo de suministros, no solo aviones, sino también municiones y misiles de largo alcance.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, y el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reúnen con tropas ucranianas entrenadas para comandar tanques Challenger 2 en una instalación militar en Lulworth, Dorset, Inglaterra, el 8 de febrero de 2023. Foto: AP

“Sin esto, habría un estancamiento que no traerá nada bueno”, dijo, calificando su visita de “muy fructífera”.

Fue solo el segundo viaje al extranjero de Zelensky desde que Rusia invadió el 24 de febrero de 2022, después de una visita a Washington en diciembre. La oficina del Presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que recibiría a Zelensky y al canciller alemán, Olaf Scholz, en París más tarde, durante el día. Crecían las expectativas de que pudiera reunirse con los líderes de la Unión Europea este jueves en Bruselas, donde se está celebrando una cumbre.

Sunak y Zelensky volaron en helicóptero a Lulworth Camp, una base en el suroeste de Inglaterra, donde se encontraron con tropas ucranianas que estaban siendo entrenadas en los tanques Challenger 2 que Reino Unido está enviando como parte de los cientos que Kiev dice que necesita. Más de 10.000 soldados ucranianos han sido entrenados en bases en Reino Unido y Gran Bretaña y afirma que entrenará a 20.000 más en 2023.

“Estoy orgulloso de que hoy ampliaremos ese entrenamiento de soldados a infantes de marina y pilotos de aviones de combate, asegurando que Ucrania tenga un Ejército capaz de defender sus intereses en el futuro”, dijo Sunak.

Cientos de legisladores y personal parlamentario llenaron el Westminster Hall de 900 años de antigüedad, la parte más antigua -y, en un frío día de invierno, sin calefacción- del Parlamento, para el discurso de Zelensky.

Zelensky agradeció a los británicos por su valentía y agregó: “Londres ha estado con Kiev desde el primer día”.

Con su característica polera verde oliva, instó a los aliados a enviar aviones a su país, diciendo que los aviones de combate serían “alas para la libertad”.

En un gesto mordaz y dramático, Zelensky le entregó al presidente de la Cámara de los Comunes un casco de la fuerza aérea ucraniana, con la inscripción de un piloto ucraniano: “Tenemos libertad. Danos alas para protegerla”.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, recibe al Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Downing Street en Londres, el 8 de febrero de 2023. Foto: AP

El presidente está tratando de suavizar la renuencia de los aliados a enviar aviones de combate avanzados, tanto porque son complejos de volar como por temor a que la guerra se intensifique.

Reino Unido ha dicho repetidamente que no es práctico proporcionar al Ejército ucraniano aviones de combate británicos. Pero en un cambio, el gobierno dijo el miércoles que estaba “buscando activamente” si Ucrania podría recibir aviones occidentales, y estaba “en conversaciones con nuestros aliados” al respecto.

Gran Bretaña también afirmó que entrenaría a pilotos ucranianos en Gran Bretaña en “aviones de combate estándar de la OTAN” en unas semanas.

El portavoz de Sunak, Max Blain, manifestó que el gobierno estaba explorando “qué aviones podríamos ofrecer” en los próximos años, pero no había tomado una decisión sobre si enviar su F-35 o Typhoon.

“Creemos que es correcto proporcionar equipos a corto plazo… que pueden ayudar a ganar la guerra ahora, pero también mirar a mediano y largo plazo para asegurarnos de que Ucrania tenga toda la capacidad posible que necesita”, dijo.

Ucrania ha buscado aviones de combate occidentales desde principios de la guerra para reforzar su fuerza de cazas MiG-29 y Su de fabricación soviética. El éxito de su Fuerza Aérea en la defensa de sus cielos y territorios, a pesar del mayor número de Rusia, ayudó a hacer retroceder el ataque inicial de Moscú.

El presidente de la Cámara de los Comunes, Sir Lindsay Hoyle, sostiene el casco de uno de los pilotos ucranianos más exitosos, con la inscripción "Tenemos libertad. Danos alas para protegerla", que le fue entregado por Zelensky al dirigirse a los parlamentarios en Westminster Hall, Londres. Foto: AP

La embajada rusa en Londres advirtió enérgicamente a Reino Unido contra el suministro de aviones de combate a Ucrania y dijo que Gran Bretaña asumiría la responsabilidad “por otro giro de la escalada y las consecuencias político-militares resultantes para el continente europeo y el mundo entero”.

Macron ha dicho que Francia no ha descartado el envío de aviones de combate, pero ha establecido condiciones, que incluyen no conducir a una escalada de tensiones o usar el avión “para tocar suelo ruso” y no debilitar “las capacidades del Ejército francés”.

Zelensky también fue al Palacio de Buckingham, donde se reunió con el rey Carlos III, quien lo saludó con una amplia sonrisa y un cálido apretón de manos antes de tomar el té. El rey le dijo al presidente que “todos hemos estado preocupados por ti y pensando en tu país durante tanto tiempo”.

En su discurso en el Parlamento, Zelensky señaló que Carlos era un piloto militar calificado.

Volodymyr Zelensky entrega medallas mientras se reúne con las tropas ucranianas que están siendo entrenadas para comandar tanques Challenger 2, en una instalación militar en Lulworth, Dorset, Gran Bretaña, el 8 de febrero de 2023. Foto: Reuters

“El rey es un piloto de la Fuerza Aérea”, dijo Zelensky, y “hoy en Ucrania cada piloto de la Fuerza Aérea es un rey”.

Zelensky fue recibido con aplausos, vítores y gritos de “Slava Ukraini” (Gloria a Ucrania) cuando llegó al Parlamento, donde su causa cuenta con un amplio apoyo.

Se había dirigido al Parlamento de Reino Unido de forma remota en marzo, dos semanas después del inicio de la invasión. Se hizo eco del famoso discurso de “nunca rendirse” del líder de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, y prometió que los ucranianos “lucharán hasta el final en el mar, en el aire. Seguiremos luchando por nuestra tierra, cueste lo que cueste”.

El miércoles, recordó cómo en una visita a Londres antes de la guerra se sentó en la silla de Churchill en su cuartel general subterráneo durante la guerra y tuvo la sensación que solo ahora entendía.

“Fue la sensación de cómo la valentía te lleva a través de las dificultades más inimaginables para finalmente recompensarte con la victoria”, dijo Zelensky.

En guerras pasadas, “el mal perdió”, dijo a los legisladores de Reino Unido. “Sabemos que Rusia perderá y sabemos que la victoria cambiará el mundo”.

Reino Unido ha enviado a Ucrania más de 2.000 millones de libras (2.500 millones de dólares) en armas y equipos, y Zelensky agradeció a Sunak y a su predecesor, Boris Johnson, por su firme respaldo. Sunak asumió el cargo en octubre y se comprometió a mantener el apoyo de Reino Unido.

“Boris, uniste a otros cuando parecía absolutamente imposible”, dijo Zelensky.

El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, celebran una conferencia de prensa en un campamento militar, en el condado de Dorset, Gran Bretaña, el 8 de febrero de 2023. Foto: Reuters

También instó a sanciones más fuertes contra Moscú hasta que “Rusia se vea privada de cualquier posibilidad de financiar esta guerra”.

Coincidiendo con la visita, el gobierno de Reino Unido anunció nuevas sanciones contra seis entidades que, según Gran Bretaña, suministraron equipos al Ejército ruso. CST, un fabricante de drones rusos y piezas para helicópteros utilizados contra Ucrania, se encontraba entre ellos.

El líder ucraniano llegó en un avión de la Royal Air Force a Londres y Sunak lo recibió en la pista con un abrazo. Sostuvieron conversaciones en la residencia del primer ministro en Downing Street 10 antes del discurso de Zelensky.

La visita a Londres se produjo cuando las fuerzas rusas bombardearon áreas del este de Ucrania en lo que las autoridades de Kiev creen que es parte de un avance de las fuerzas del Kremlin antes del aniversario de la invasión. Mientras tanto, Moscú cree que Ucrania está preparando su propio impulso en el campo de batalla.