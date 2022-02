Aumento de atenciones en sistema público: 10% de las consultas en urgencias ha sido por Covid-19 en lo que va del 2022

Desde mediados de enero que Chile enfrenta una nueva ola de Covid-19, esta vez impulsada por la nueva variante ómicron. Según los expertos, la alta transmisibilidad de esta cepa es la responsable del aumento explosivo de contagios. De hecho, a nivel nacional las cifras han llegado a números récord. Durante el reporte por coronavirus de este lunes 7 se informaron 31.063 contagios, cumpliendo así el quinto día consecutivo en que esta cifra supera los 30 mil casos nuevos diarios.

Este incremento de los casos ha impactado en los centros asistenciales. Cifras del Departamento de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) dan cuenta que durante el primer mes y una semana que ha transcurrido del 2022, en el sistema público hubo 801.263 consultas en urgencias, de ellas 80.128 fueron por Covid-19 o por sospecha de contagio. Es decir, aproximadamente el 10% de las atenciones son atribuibles al virus.

Desde hospitales de la red pública confirman que hay un incremento en las atenciones. De hecho, Alfonso Guzmán, jefe de Infectología del Hospital El Carmen de Maipú, explica que “en promedio atendemos entre 200 y 300 pacientes por día y hasta hace tres semanas el porcentaje de consultas por síntomas respiratorios era del 11%. Ahora, hasta este domingo 6, este porcentaje fue del 41% y de estos pacientes, el 38% tiene confirmación de Covid positivo a través de test de antígenos. Estamos hablando de que se cuadruplicó el número de consultas en urgencia”.

Guzmán añade que este incremento afecta la atención de otras personas: “Se va limitando el espacio para atender a pacientes con otras patologías que siguen acudiendo en igual número que antes, así se produce el primer problema que es una sobresaturación del área de urgencia”.

Por otra parte, también se evidencia un aumento en las hospitalizaciones por Covid-19. “Para las semanas entre el 15 y 30 enero nosotros teníamos en el hospital alrededor de 20 pacientes con coronavirus. La primera semana de febrero ese promedio subió a 42 pacientes hospitalizados y actualmente hay 64, eso significa que también se multiplicó por 4″, añade el médico.

En relación al aumento de contagios, los pacientes que requieren una cama crítica también ha crecido, pero de forma más leve. A nivel nacional, si hace dos semanas había 423 personas en UCI por coronavirus, hoy ya son 632, con el 77,53% de ellos en ventilación mecánica. Además, en el balance de la última jornada también se notificaron 3.476 pacientes hospitalizados por la infección, considerando todo tipo de camas.

Luis Vicencio, jefe de la urgencia del Hospital San Juan de Dios, coincide en que hay un incremento en las consultas por urgencia Covid-19, y por ende también las hospitalizaciones: “Llega mucho paciente de baja gravedad, lo que aumenta tiempos de espera. Se nota desde hace una o dos semanas. Algunos llegan por síntomas respiratorios y no respiratorios, pero son más casos leves que no requieren hospitalización. Sin embargo, ya hace al menos dos semanas estamos viendo un leve aumento de hospitalizaciones graves en UCI, principalmente de no vacunados y de adultos mayores con comorbilidades”.

En el punto de prensa epidemiológico de este lunes 7 el ministro de Salud, Enrique Paris, confirmó que de los 632 pacientes hospitalizados en UCI por coronavirus, el 63% no cuenta con su esquema de vacunación completo o no tiene ninguna dosis.

Las clínicas

Desde principios de enero que los centros de atención privada informaban que las consultas de urgencia por Covid-19 habían subido un 20%. Sin embargo, ahora aseguran que este aumento es más notorio. Al mismo tiempo advierten que deben responder a una alta demanda de PCR.

En ese sentido, Carlos Rivera, jefe Unidad de Urgencia de Clínica Universidad de los Andes, sostiene que “estamos haciendo demasiados exámenes de Covid-19 por sospecha, además de aquellos que se toman PCR para viajar. Eso colapsa los centros de atención para aquellos pacientes que sí lo requieren. Además, vemos que los que consultan por cuadros positivos son cuatro veces más que lo que veíamos en diciembre, esa es la impresión nuestra y los números así lo confirman”.

Durante la jornada del lunes 7 se reportaron 99.498 exámenes PCR procesados en las últimas 24 horas, 43.250 más que a principios de año. Frente a esta demanda, desde el Minsal han tomado medidas, como por ejemplo disponer de test de antígenos para asegurar el testeo, tanto en centros de salud públicos como privados. Por otra parte, se determinó un orden de prioridad para usar las pruebas de diagnóstico, donde recomiendan que se privilegie a los casos sospechosos, personas que son contactos estrechos y que están en “alerta Covid”.

Por otra parte, Leonardo Ristori, jefe del Servicio de Urgencias de la Clínica Indisa, también advierte de un alza importante en las atenciones ambulatorias: “Se empezó a ver hace tres semanas atrás, y al mismo tiempo tenemos problemas con el personal, entre licencias y vacaciones, pero de que ha aumentado la consulta por urgencia estas dos últimas semanas, ha aumentado, más o menos del orden del 25%”.