Minsal establece prioridad para toma de PCR ante aumento de testeos por Covid

Una vez más Chile rompió el récord de contagios, con 35.197 casos nuevos este jueves. Pero esto no es sorpresa. Desde hace tres semanas que los contagios van en alza continua. De acuerdo a los expertos y al modelo establecido por académicos de la Universidad de Santiago (Usach), el país se enfrenta a una nueva ola de Covid-19, esta vez desatada por la variante ómicron.

En este contexto, el testeo es clave. Este jueves, de hecho, se reportaron 106.633 exámenes PCR procesados en las últimas 24 horas, 22.982 más que hace dos semanas. Sin embargo, en la mayoría de los centros privados de la Región Metropolitana la disponibilidad de horas médicas para acceder a uno de estos exámenes es limitada.

Debido a esta razón, la semana pasada el Ministerio de Salud estableció, a través de un oficio, disponer de test de antígenos en establecimientos públicos y privados. Y ahora, hay otro cambio: mediante el “Manual operativo para la búsqueda activa de casos y diagnóstico precoz de Covid-19″, se recomienda la priorización del testeo a los casos sospechosos, personas que son contactos estrechos y aquellos que están en alerta Covid, siempre y cuando tengan síntomas.

Claudio Castillo, académico en salud pública de la Universidad de Santiago, explica que “tal como lo ha recomendado la Organización Panamericana de Salud para los países donde hay escasez de pruebas diagnósticas, en este caso PCR o antígenos, se ha recomendado que se priorice a personas sintomáticas, de manera que estas pueden tener tempranamente resultado para iniciar el aislamiento de manera rápida y así evitar el contagio”.

Esto no significa que las personas que están fuera del cuadro mencionado no puedan testearse. “Lo importante es que en estos casos hay una prioridad, en términos de riesgo de contagio”, agrega Castillo.

Para Rodrigo Blamey, infectólogo del Hospital del Salvador y de la Clínica Las Condes, solo es necesario hacer el test a las personas que presenten síntomas más graves o que tengan una evolución más fuerte: “Cuando las personas tienen síntomas leves, lo más sano es asumir que tienen Covid y que hagan el aislamiento necesario. No creo que se fundamente hacer el diagnóstico a todos los infectados, porque la mayor parte tendrá una evolución leve”.

Además, agrega que también se debe poner al frente de la lista a aquellas personas que tengan más posibilidades de padecer una enfermedad grave: “Aquellos pacientes con síntomas más severos, como los inmunosuprimidos, con cáncer, los mayores de 70 años o a las embarazadas, pero no a todo el mundo. Con la pandemia actual, no creo que se justifique hacer el test a todos”.

Diferentes tests disponibles

Para detectar el Covid-19 solo existen dos formas: el PCR y el test de antígenos, ambos disponibles en todos los centros de salud. “Los dos son confiables. La primera, al ser una técnica de biología molecular, tiene una mayor sensibilidad y especificidad, es decir, es más precisa en el diagnóstico, pero requiere más tiempo y la mayoría necesita de un laboratorio para su funcionamiento, o sea, más recursos humanos y equipos técnicos”, explica Ignacio Silva, infectólogo del Hospital Barros Luco.

En cambio, la segunda técnica es un poco menos efectiva para detectar el virus: “Los test de antígenos tienen una sensibilidad menor a la PCR, o sea, son menos capaces de detectar el virus en general, y tienen un menor periodo donde se pueden aplicar con cierta utilidad”, dice Blamey.

Según la última actualización del Instituto de Salud Pública -en diciembre de 2021- hay 166 tests de antígenos que cuentan con la aprobación de emergencia.

El doctor Silva detalla que “es un test rápido, que entrega el resultado de 10 a 15 minutos y no necesita un gran entrenamiento para realizarse, pero tiene menos precisión en el diagnóstico”.

A pesar de esto, ambos exámenes son totalmente válidos y recomendados por los expertos para diagnosticar el Covid-19 en las personas. Pero el test de antígenos está más visibilizado para aquellos que posean síntomas, pues siempre detectará correctamente el resultado positivo. Este no solo se puede hacer en centros de salud, también está disponible en farmacias.

Los que no están dentro de las opciones son los test de sangre: “Este es un virus que ingresa por la mucosa oral o respiratoria nasal, ahí es donde se multiplica el virus y es más fácil detectarlo. La presencia del virus en la sangre está documentada, pero no es un método estándar de diagnóstico, por lo tanto no se usa”, comenta el doctor Blamey.

¿Cantidad suficiente?

Debido a la alta demanda que hay actualmente de test PCR, muchas veces cuesta encontrar horas disponibles en los centros de salud. En general, hay una demora de dos días aproximadamente. Por eso, la sensación es que no hay exámenes suficientes. Este jueves, por ejemplo, se registraron 137.013 exámenes realizados en la última jornada, entre las dos opciones disponibles.

Ante esto, el director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, menciona: “Hoy se están haciendo cerca de 100 mil exámenes, y cuando partió la pandemia se realizaban mil diarios. No es que haya menos, es que cualquier cantidad no daría abasto con el número de personas que llega con síntomas o que sienten que los tienen”.

Esta idea la complementa Blamey: “Hay una escasez relativa, es algo que ha ocurrido en todo el mundo. Puede haber gente que está siendo positivo, pero no está detectada porque no hay posibilidad de testeo”.

Precios

Según confirmación de la Superintendencia de Salud, el precio máximo del test PCR es de $25.000, un monto que está fijado desde marzo de 2020.

Pero hoy los test PCR a domicilio se han transformado en una alternativa válida, ante la ausencia de horas próximas en los centros de atención primaria de salud, pues, generalmente, tienen disponibilidad inmediata. Sin embargo, los precios son un factor a considerar. Si bien el examen tiene fijado un valor, este sube bastante, principalmente por el tiempo en que entregan los resultados.

“Siempre pasa lo mismo si es que hay libertad de precios. En un tema como la pandemia, esa dimensión no debería estar presente. En una situación de emergencia sanitaria podrías perfectamente fijar las reglas del juego, para que no se produzcan abusos”, dice Sánchez.

Por ejemplo, Tested Lab cobra $ 25 mil por el examen, pero el resultado llega a la casa luego de 24 horas. Rocketpin cobra casi $ 50 mil por el PCR y el resultado llega el mismo día, aunque recalcan que si lo haces un domingo, estaría disponible el lunes siguiente, pasado el mediodía. Por último, en PCR a domicilio Express cuesta $ 45 mil el test, pero el resultado queda listo el mismo día, entre las 18 y las 22 horas.