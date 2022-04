Sin asegurar los dos tercios: Comisión de Sistema Político alcanza nuevo acuerdo

Cinco minutos antes de la medianoche, al límite del plazo de vencimiento para presentar indicaciones, 14 de los convencionales de la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional -más la constituyente de Forma de Estado Tammy Pustilnick (No Neutrales)- presentaron un conjunto de 24 indicaciones que pretenden integrar el nuevo informe de reemplazo que la instancia deberá presentar ante el pleno.

A diferencia del acuerdo alcanzado el 28 de marzo, esta vez, cuando descendieron las escaleras del tercer piso de la sede de Santiago del Senado, ninguno de los constituyentes aplaudió. Tampoco se abrazaron. Bajaron serios y, algunos por separado, esperaron su turno para hacer un punto de prensa.

La seriedad en las caras de los convencionales ha sido la tónica de la última semana de negociaciones. Esto luego de que el pasado 13 de abril el pleno de la Convención rechazara artículos incluidos en el informe de reemplazo de la comisión de Sistema Político, tales como los que contenían las atribuciones de la Cámara de las Regiones que reemplazaría al Senado y del Congreso de Diputadas y Diputados. Debido a estos resultados, y desde entonces, ha habido recriminaciones cruzadas entre el FA, los comunistas y Movimientos Sociales versus Independientes No Neutrales y los socialistas.

El nuevo acuerdo, al que no suscribieron la derecha, el Colectivo del Apruebo, Pueblo Constituyente ni la Coordinadora Plurinacional-, incluye dentro de las leyes de acuerdo regional propias de la Cámara de las Regiones las que “irroguen al Estado gastos cuya ejecución corresponda a las entidades territoriales”, las que implementen el derecho a la salud, derecho a la educación y derecho a la vivienda, la de presupuestos, las que regulen la elección y designación de los órganos y autoridades de las entidades territoriales, entre otras.

También se propone que si la eventual Cámara de las Regiones aprueba el informe de un comisión mixta y el Congreso de Diputadas y Diputados lo rechaza, este último podrá “despachar el proyecto sin las disposiciones a las que se refieren las enmiendas originalmente propuestas por la Cámara y rechazadas por el Congreso, o insistir en ellas con el voto favorable de cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio”.

El hecho de que el acuerdo no sea tan amplio como la vez pasada, ha sido motivo de inquietud, según reconocen algunos convencionales que han sido parte de las tratativas. Esto, porque entre Pueblo Constituyente -11 convencionales- y la Coordinadora Plurinacional -17- suman un total de 28 convencionales. Más los 37 constituyentes de derecha y los siete del Colectivo del Apruebo, serían 72 los votos que, eventualmente, podrían rechazar parte del articulado propuesto. Juntos representan más del tercio que se requiere para bloquear una norma.

Durante los puntos de prensa, de hecho, fueron preguntas recurrentes que respondieron los convencionales.

Los primeros en agarrar el micrófono de la Convención fueron los comunistas. Ahí, en el patio del excongreso, Marcos Barraza (Chile Digno) inauguró los descargos. El convencional comunista señaló que esperan que “este tercer intento de acuerdo permita consolidar una propuesta de sistema político”, pues considera que “sería una debilidad muy grande que no se contara con un sistema político definido”.

Además, Barraza sostuvo que “es evidente que no todas las normas que se consolidan, son de nuestra valoración plena, pero para que hubiese sistema concurrimos al acuerdo. Entendemos que si todas las fuerzas que han suscrito concurriesen, pudiese alcanzar (en el pleno)”. Barraza también reconoció que ellos no estuvieron disponibles para la totalidad de lo propuesto por los escaños reservados, los socialistas e Independientes No Neutrales.

La co-coordinadora de la comisión, Rosa Catrileo (Pueblo Mapuche), utilizó su tiempo para enfatizar que espera que “este trabajo pueda llegar más allá de los dos tercios en el pleno”. En esta misma línea, la convencional Constanza Schonhaut (Frente Amplio) sostuvo que “es un acuerdo que tiene buena proyección para el pleno”.

En este sentido, Schonhaut, con la mira puesta en conseguir los dos tercios, sugirió que no sería responsable que las materias que acordaron quedaran en manos del actual Congreso, porque es incumbente.

Por su parte, para despejar los cuestionamientos que acarrean los socialistas desde que rechazaron parte del acuerdo previo, el convencional Pedro Muñoz (Colectivo Socialista) manifestó que “el pleno y el país tendrá que evaluar el diseño que hemos presentado. Y las y los socialistas vamos a concurrir a este acuerdo”.

Las bajas del acuerdo

Al igual que la vez anterior, Fuad Chahin (Colectivo del Apruebo) se retiró antes de las reuniones presenciales para alcanzar un acuerdo. Esta vez, si bien continuó dialogando, nuevamente no firmó el acuerdo al que llegaron los otros colectivos. ¿La razón? Principalmente porque no quedó conforme con las atribuciones pactadas para la Cámara de las Regiones.

Ayer el debate se concentró en la posibilidad de ampliar el catálogo de atribuciones respecto de leyes que regulan Derechos Fundamentales y que irroguen gasto directo al Estado. Los socialistas, el Colectivo del Apruebo, principalmente, querían aumentar considerablemente ese catálogo. Sin embargo, finalmente solo se terminaron incorporando tres derechos sociales.

“Para mí es imposible suscribir un acuerdo en los términos a los que están llegando. Nuevamente no ponen a todos los DD.FF., ni siquiera a todos los derechos sociales, solo algunos y en algunas materias. No ponen ni siquiera todas las leyes de concurrencia presidencial necesaria, tampoco todas las que irroguen gastos, solamente las que signifique ejecución de ese gasto en los órganos regionales y comunales. Además, para mí lo más importante es que la incidencia de la Cámara de las Regiones va a ser nula, porque van a mantener el tema de los cuatro séptimos, no quieren subirlo a tres quintos”, dijo Chahin.

Y agregó: “Prefiero que se regule por ley a que haya un mal acuerdo en la Constitución”.

Su par de Pueblo Constituyente, Francisca Arauna -que tampoco adhirió al acuerdo- indicó que “para nosotros lo principal es la crisis de representación a nivel de sistema político y no creemos que se le esté dando la relevancia suficiente. Por lo tanto, preferimos restarnos, preparar nuestras indicaciones y cuando esté el comparado decidir cuáles apoyar y cuáles no”,

Y agregó: “Nuestras indicaciones apuntan a la representación. El rol de los independientes, las organizaciones políticas y su posibilidad de disputar espacios a nivel nacional y subnacional. Respecto al catálogo de leyes de acuerdo regional estamos revisando las propuestas de los demás colectivos de la comisión y las que hagan más sentido con el estado regional las apoyaremos”.

Por su parte, la derecha -que en esta ocasión no participó de las conversaciones-, al igual que la vez anterior, presentó sus indicaciones por separado. En el caso de RN-Evópoli-IND, plantean la mantención del Senado como segunda cámara, cuyas atribuciones serían, entre otras, las reformas constitucionales, las leyes interpretativas de la Constitución, la ley anual de presupuestos y las leyes de concurrencia presidencial.

Algunos de los presentes transmitían que la principal tensión nuevamente se dio entre los socialistas y los comunistas. El FA, según los mismos asistentes, estuvo más dispuesto a ceder y conversar que en otras oportunidades.

Una de las materias que también generó demora en alcanzar un acuerdo fue lo relativo a la acusación constitucional. Finalmente, se incluyó una indicación que explicita que es una atribución exclusiva de la Cámara de las Regiones “conocer de las acusaciones que el Congreso de las Diputadas y Diputados entable (...) y que la segunda cámara actuará como jurado y “se limitará a declarar si la o el acusado es o no culpable”. Esta materia era otra de las materias que tensionaba el acuerdo, pues los socialistas, No Neutrales y los escaños reservados eran partidarios de esta idea, mientras que el FA y Chile Digno la rechazaban.