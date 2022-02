Covid-19: Salud instruye a centros médicos ampliar camas críticas por primera vez en siete meses

Desde mediados de enero que Chile enfrenta una nueva ola de Covid-19, esta vez impulsada por la variante ómicron -la de mayor circulación en Chile- y, según los expertos, la alta transmisibilidad de esta cepa es la responsable del aumento explosivo de contagios. De hecho, a nivel nacional las cifras han alcanzado números históricos.

De acuerdo al último reporte Covid publicado por el Ministerio de Salud (Minsal), las cifras de la pandemia se mantienen al alza, registrando en las últimas 24 horas un total de 33.362 nuevos casos, 3.518 más que hace una semana y 8.392 más que los informados en la jornada de ayer.

En relación a este aumento, los pacientes que requieren una cama crítica también han crecido. A nivel nacional, si hace un mes había 460 personas en UCI por coronavirus, ayer ya eran 678, el 78% de ellos en ventilación mecánica (ver gráfica).

En ese escenario, la Subsecretaría de Redes Asistenciales emitió una resolución a través del cual instruye a los prestadores cerrados de alta complejidad, tanto públicos como privados, aumentar disponibilidad de camas en las unidades de cuidados intensivos.

Hasta este martes había 2.128 camas de UCI habilitadas, ahora con la instrucción de redes, la meta es que este número crezca a 2.428 para el 13 de febrero. Es decir, capacitar 300 camas más, lo que configura un aumento del 14%.

El subsecretario (S) de Redes Asistenciales, Nicolás Duhalde, sostiene que “los últimos cuatro días hemos visto y experimentado un cambio en el comportamiento de la pandemia. Este cambio nos obliga a aumentar la disponibilidad de camas que tenemos. Aparte, esta resolución incluye otras dos ideas fundamentales. Primero, los pacientes en ventilación mecánica no deber ser inferior al 75%, con la finalidad de tener un uso eficiente de los recursos. Además, solo en el caso de ser indispensable, los servicios de salud podrán cesar algunas actividades quirúrgicas”.

Desde mayo de 2021 que la subsecretaría no solicitaba ampliar las camas. Es decir, siete meses atrás, cuando el país pasaba por la segunda ola, con más de 9.000 contagios diarios y con un promedio de 3.000 personas en UCI. Después, en septiembre este decreto se dejó sin efecto, por ende, los hospitales y clínicas fueron desescalando las camas.

Frente a esta nueva resolución que será publicada este jueves en el Diario Oficial, el ministro de Salud, Enrique Paris, señala a La Tercera que “esperamos que con estas medidas logremos atender a todos los pacientes que requieran ventilación mecánica o cuidados intensivos y que estén infectados por el coronavirus y la variante ómicron. Una vez más, requerimos las colaboración de los funcionarios de salud, sabemos que están cansados y hay una fatiga pandémica, pero esperamos que este sea uno de los últimos embates que nos envíe este virus”.

Situación nacional

Según el informe del Minsal de este martes, actualmente hay 3.855 hospitalizados por la infección, de ellos 1.040 están en una cama básica, 1.516 en una intermedia, 621 en la UTI y 678 en la UCI.

Claudia Vega, jefa de la Unidad de Paciente Crítico Adulto del Hospital El Carmen de Maipú, advierte que el aumento de paciente ya es notorio: “Día a día vemos que estamos al límite, estamos trabajando para aumentar camas a diario. Fundamentalmente, la mayoría de los pacientes que llegan a UCI son no vacunados, alrededor de un 60% no están inmunizados y los que están vacunados les va mejor, tienen menos gravedad y están menos tiempo en ventilación”.

El jefe de la Unidad de Paciente Crítico de Indisa, Sebastián Ugarte, explica que pasan por una situación similar, sin embargo, no a los niveles de peaks anteriores: “Ya a fines de enero y principios de febrero que se está ocupando casi por completo la disponibilidad de camas que tenemos. Eso sí, no al nivel de antes. En la primera y segunda ola teníamos un sistema que podríamos llamarlo de ‘camas calientes’, donde dábamos de alta a los pacientes muy rápido para ingresar a otros y hasta los quirófanos los habíamos transformado en UCI, ahora no hemos llegado eso”.

De acuerdo a datos de la cartera, hasta el 6 de febrero eran 1.124.442 las personas no vacunadas o con su esquema incompleto. De ellas, 121 ingresaron a una cama crítica, lo que da una tasa de 10,76 pacientes por cada 100 mil habitantes.

En el mismo período, en cambio, de las 2.286.078 personas que tienen su esquema de vacunación completo, fueron 55 las que necesitaron cuidados críticos, lo que configura una incidencia de 2,41.

Ahora bien, en el caso de las 11.790.320 personas que hasta este lunes se encontraban con su dosis de refuerzo (más 14 días), la relación disminuyó aún más, ya que 180 contagiados necesitaron de una cama crítica, es decir 1,53 personas por 100 mil habitantes.

“Esto no es un simple resfriado, es una enfermedad que hace que la gente caiga en las unidades de pacientes críticos. Un 63% de las personas en estas unidades no están vacunadas o no tienen el esquema completo. Entonces, con ese casi millón que no se ha vacunado, este virus está siendo muy violento”, advierte Duhalde.

Sebastián Bravo, jefe de la Unidad de Pacientes Críticos adultos de la Red Salud UC Christus, confirma que la inmunización marca una diferencia: “Las camas intermedias y la urgencia están apretadas, porque las personas están consultando mucho, pero no llegan tan graves como llegaron hace siete meses. Actualmente, tenemos 32 camas en la unidad crítica, de las cuales seis están ocupadas por pacientes infectados, de los cuales cuatro no están vacunados”.