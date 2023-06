Gobierno inicia gestiones para lograr acuerdo por reforma tributaria y cumplir compromisos de la cuenta pública

Una semana clave. Así definen en el oficialismo los próximos días. La Moneda concretará los primeros acercamientos con el mundo empresarial y la oposición para pavimentar un acuerdo en torno a la reforma tributaria. Esa será una de las tareas principales que tendrán en las próximas semanas legislativas los ministros Álvaro Elizalde (Segpres) y Mario Marcel (Hacienda).

El esfuerzo se da luego de que el Presidente Gabriel Boric anunciara en su cuenta pública del jueves pasado que decidió insistir en el Senado con la iniciativa que ya fue rechazada en su idea de legislar por la Cámara de Diputados.

Como ese fracaso lo obligaba a esperar un año para presentar una norma de las mismas características, el Mandatario optó por utilizar la facultad de la insistencia, que le permite presentar el mismo proyecto en la otra cámara del Congreso. Sin embargo, la jugada es riesgosa, porque requerirá un quórum de 2/3 para que se viabilice y se reponga la discusión en la Cámara Baja.

El anuncio del Presidente no fue bien recibido desde la oposición, sector que advirtió que esto se trataba de una verdadera provocación. En Chile Vamos resintieron que el gobierno no les haya adelantado que tomaría este camino, criticaron que el Jefe de Estado no haya escuchado las advertencias de sus parlamentarios y, de hecho, ya anunciaron que -de momento- no darán sus votos.

Un escenario complejo teniendo en consideración que La Moneda solo tiene 21 apoyos en la Cámara Alta, y logra 23 si suma a los independientes Karim Bianchi y Fabiola Campillai. Es decir, está 10 votos abajo para llegar al quórum de 33 votos que le exige la Constitución.

Ante la compleja tarea que el Mandatario puso sobre sus hombros, la dupla Marcel-Elizalde tiene previsto dialogar con distintos actores políticos, empresariales y de la sociedad civil para generar un acuerdo amplio en torno a un nuevo pacto fiscal.

Una iniciativa cuya aprobación condiciona a otros compromisos, como el mismo Boric lo señaló, entre ellos, el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a 250 mil pesos, la disminución de la listas de espera y la deuda histórica con los profesores.

En ese contexto, este domingo la jefa del gabinete y ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló en Mesa Central que el gobierno esperó pacientemente que pasara el periodo de elecciones constitucionales -que se realizaron el pasado 7 de mayo-, y que ahora es el momento de avanzar en el diálogo. “Ponerse de acuerdo, ceder, no tiene nada que ver con renunciar, tiene que ver con avanzar”, dijo la secretaria de Estado.

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Mewes, adelantó ayer en conversación con Estado Nacional que el ministro de Hacienda lo convocó a una primera reunión este martes, a las 8.00, en Teatinos 180, justamente para abordar la reforma tributaria. Ese será solo uno de los encuentros que lidere el encargado de las arcas fiscales por estos días.

Lineamientos en comité político

En La Moneda, en todo caso, aseguran que este lunes se definirá a nivel de comité político los lineamientos que deberán seguir esas conversaciones: si serán a nivel de parlamentarios, partidos, si se adelantarán algunas posibles concesiones o se irá a escuchar a las contrapartes, entre otras cuestiones de forma y fondo.

De hecho, en los partidos oficialistas se espera que en el comité político ampliado se puedan abordar estrategias con ese objetivo. El viernes pasado, las colectividades oficialistas se reunieron para analizar la cuenta pública del Mandatario. En general, transmiten que hubo una buena evaluación, pero a varios les inquieta que varios de los compromisos queden amarrados a la reforma tributaria, debido a que, dicen, dependerán ciento por ciento de la la voluntad de la oposición.

“El mensaje presidencial marca los énfasis del gobierno, por lo cual es necesario dialogar entre los partidos y el gobierno. Luego, con la oposición. Esperemos que aquellos que se han manifestado absolutamente en contra de la reforma tributaria comprendan que restarse de este diálogo es muy complejo para Chile; la intransigencia no daña al gobierno, daña a nuestros compatriotas”, dijo a La Tercera la presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

En todo caso, lo que ha reiterado en varias entrevistas el ministro Marcel es que lo principal en esta primera etapa es ponerse de acuerdo respecto de qué urgencias son las que se quieren financiar y luego definir los montos de recaudación y mecanismos. Esa estrategia, creen en el Ejecutivo, hará que todos los sectores se comprometan con viabilizar esos recursos.

La ministra Camila Vallejo (Segegob), en Estado Nacional, aseguró -en tanto- que “no tenemos una fijación por uno u otro instrumento”. De hecho, señaló que el impuesto al patrimonio, por ejemplo, no es una línea roja.

“No tenemos líneas rojas en los instrumentos, tenemos flexibilidad en los instrumentos, siempre y cuando resguardemos la lógica redistributiva, el espíritu que es un principio fundamental, y que obviamente esto no se centre solo en normas antielusivas, sino que quienes estamos acá, ministros de Estado, personas de altos ingresos, aportemos más”, agregó.

Sobre las críticas de la oposición, la secretaria de Estado advirtió que “algunos han dicho que esto es un chantaje. No, es poner en el centro lo que queremos financiar, el gasto, y en eso ponemos en el centro a las personas, y luego venimos con los instrumentos para no entrar en una disputa ideológica o muy técnica o de expertos, sino política”.

Al ser consultada sobre si la reforma tributaria no se aprueba, la vocera de La Moneda señaló que “hay varios compromisos que vamos a cumplir sí o sí (...), pero no me pondría en un escenario pesimista. Si las cosas no van bien vamos a buscar distintos caminos y ver qué hacemos con lo que hay. Pero se va a cumplir la expectativa ciudadana”.

El ministro Elizalde, por su parte, aún no tiene en agenda ninguna cita, sin embargo, en la oposición esperan que durante la semana legislativa se den acercamientos más informales con el secretario de Estado.

“Tenemos un desafío importante: construir un apoyo amplio en el Senado para continuar con la tramitación de esta reforma. Para ello insistiremos en el diálogo. Es necesario destacar el llamado del Presidente para que dejemos de lado las peleas dentro del mundo político para hacernos cargo de las necesidades sociales. Es una interpelación por Chile. ¿O acaso tiene sentido seguir postergando las soluciones que nos demanda la ciudadanía?”, dijo ayer en entrevista con La Tercera Domingo, a la vez que recalcó que “vamos a dialogar con todos los actores”.

Las condiciones de Chile Vamos

En Chile Vamos, por otro lado, han mantenido un duro tono. Desde el sector aseguran que hasta ahora no ha habido convocatoria formal de La Moneda para iniciar conversaciones. Eso sí, algunos reconocen que el día de la cuenta pública hubo acercamientos informales del ministro Elizalde, quien transmitió que esa semana concretaría algunas conversaciones.

El senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke indicó a este medio que están dispuestos al diálogo con el Ejecutivo siempre y cuando se incorpore un plan de rescate a la economía.

“El Presidente ha señalado que irán por la insistencia en el Senado, es decir, se trata del mismo proyecto que se rechazó. Ante ese escenario no hay posibilidades de aprobarlo. Por supuesto que mantenemos un diálogo con el gobierno. Ahora, cualquier conversación debe partir por un ‘Plan Marshall’ de rescate de la economía chilena que está en una caída preocupante”, sostuvo.

Más duro fue el timonel de RN, Francisco Chahuán, quien señaló que “nosotros no estamos disponibles a una reforma tributaria y el gobierno no tendrá los votos de RN para la insistencia en el Senado. Y no hemos tenido ningún contacto con el gobierno después de la cuenta pública. Desde ya le señalamos al gobierno, tal como se lo manifestamos en semanas pasadas al ministro Marcel, que RN no está disponible”.

En la UDI, por otro lado, también transmiten que no ha habido acercamientos formales con el gobierno y que están a la espera de las señales que entregue La Moneda esta semana.