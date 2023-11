“Están en distintas regiones”: abogado de los deportistas cubanos fugados entrega detalles de la compleja situación que enfrentan

Uno de los hechos que marcaron el cierre de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 fue la fuga de siete deportistas cubanos desde la Villa Panamericana. Durante la tarde de ayer se dio a conocer que ellos se habían contactado con el estudio jurídico especializado en migración y extranjería Hurtado y Bonito Abogados para que tomaran la representación jurídica de cada uno.

Así, esta mañana Mijail Bonito, socio de Hurtado y Bonito Abogados y exasesor del gobierno de Sebastián Piñera en política migratoria, comentó la situación actual de ellos.

En diálogo con Radio Universo informó que los deportistas se encontraban en buenas condiciones de salud y en distinto lugares. “Están en diferentes regiones, ni siquiera están todos en la misma a la vez”, comentó.

Además, insistió en que ellos se encuentran hasta el momento de forma regular en el país, pues cuentan con una visa que les permitió la entrada al país. “sus permisos de permanencia transitoria en el país no han caducado, entiendo que caduca en los próximos días, pero eso es absolutamente irrelevante con respecto al refugio; el asilo político no tiene que ver para nada con irregularidades”.

“Lo que pasa es que en ese proceso, es posible que, desde la irregularidad, solicitar refugio y asilo político, pero también puede hacerse desde la regularidad misma, porque pueden existir circunstancias sobrevinientes. Pero esa es una decisión que nosotros tomaremos hoy día, en las próximas horas en reuniones que tenemos con nuestros clientes”, precisó.

Además, aclaró que se evaluará caso a caso cada decisión “para ver en qué se encuadra cada uno porque ningún caso es igual a otro; las circunstancias personales son las que determinan el procedimiento a ocupar en cada uno”.

Además, Bonito comentó que estos deportistas “no es sólo que no quieran volver a Cuba; cuando hablamos de Cuba no estamos hablando de un país democrático en regla general, donde una persona está en su delegación, termina los Juegos Panamericanos, se va a un hotel por 15 días y se va de vuelta a su casa sin ningún problema, no”.

“Ellos son parte de una delegación oficial de un Estado, que vienen con pasaportes entregados por ese Estado, que además les son retenidos al ingreso a Chile y les son devueltos sólo para salir. Además, hay un tremendo número de normativas, tanto administrativas, incluso de tipo penal, que sancionan a las personas que abandonan las delegaciones cubanas en el exterior, aquellas personas que osan buscar la libertad”, expuso.

“Lo que importa acá es que el Estado de Chile opere en virtud de la protección de las personas a las que está obligado a proteger, más allá de cuál sea el otro Estado, todos los estados hacen esto en algún minuto”, comentó Bonito.

“Salvo que las autoridades políticas del Estado comiencen a opinar sobre el particular, no debería convertirse en un tema político y nosotros buscamos que no se convierta en un tema político”, concluyó.