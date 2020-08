Alejandro Tabilo: “Ni cuando te va bien juegas tanto en tan poco tiempo”

Alejandro Tabilo (174°, 23 años) se tomó en serio la paralización del calendario. Estuvo en Canadá con su familia y luego partió a Estados Unidos a concentrarse en una maratónica pretemporada que lo tuvo mucho tiempo en cancha. Cuando le quiten los puntos a Jarry será el segundo mejor chileno del ranking.

¿Cómo se siente jugando 50 partidos en solo un mes?

Fue algo nuevo para mí. En el tour, ni cuando te va bien juegas tantos partidos en tan poco tiempo. Contento de ver cómo anduve físicamente jugando tanto tiempo, y bien por cómo empecé después de tanto tiempo sin jugar. Fueron tres meses casi parado, fue muy buen empezar así.

¿Cómo le vino la cuarentena?

A mí me cayó bien. Venía de muchos torneos, de muchos partidos y estuvo bueno también para descansar y compartir con mi familia. Hace tiempo no estaba tanto con ellos. Fue un alivio. Sirvió para recargar energías. Para mí no fue malo el paro. Venía de un muy buen tenis y mentalmente me sirvió de motivación. Entrené físico para mantener el nivel y no estuve tan preocupado del ranking. Fue mucho mejor para mí.

¿Por qué se fue a Estados Unidos? ¿Piensa volver a Canadá?

Estuve tres meses en Canadá con mi familia y se dieron las oportunidades de jugar exhibiciones y partidos. Lo conversé mucho con el entrenador, porque siempre estamos entrenando y viendo videos por Zoom. También fue algo con mi familia, ya que pasamos tanto tiempo que fue algo duro tener que irme así no más. Pero lo tomamos todos con consciencia, es bueno para mi tenis. Llegando a Estados Unidos era otra situación, con más jugadores para entrenar y muchas exhibiciones. Cayó perfecto. Es mayor la chance de tener un buen entrenamiento y lugar. Volver a Canadá sería por la posibilidad de irme a Europa, ya que allá están más fáciles las cosas y sería más fácil viajar a otro torneo sin tener que hacer cuarentena.

¿La ATP se ha preocupado de los jugadores?

Sí. Han hecho un buen trabajo con los beneficios que dieron a los jugadores. Están viendo cómo empezar los torneos y lo mejor para los jugadores en cuarentena. No se puede criticar mucho, porque esto nunca había pasado. Es nuevo para todos. Para todo lo que ha pasado, han hecho un buen trabajo.

¿Usted hubiese participado en el Adria Tour?

No sé si hubiera participado en algo así. Con protocolos y reglas, creo que hubiera jugado, pero no sé en qué estado estaba el torneo.

Usted pasará a ser el número dos de Chile, ¿cómo valora su progreso?

No pensé que llegaría a ser número dos así de rápido. Contento con el progreso, ya que cuando me fui a vivir a Chile no estaba ni siquiera en los top cinco, iba como en los 600 o 700. Fue un progreso muy rápido. Es algo que deja relajarme un poco más y solo pensar en el tenis para jugar y disfrutar.

¿Cómo ve al equipo en la Copa Davis, con Jarry volviendo a la actividad y Garin en buena forma?

Estuvo bueno que se cancelara oficialmente este año y nos estemos preparando para el próximo. Ahí tendremos equipo completo. Tendremos muchas opciones. El equipo eslovaco va a tener que pensar mucho.

¿Se pone algún objetivo para cuando se retome el calendario?

Ganar la mayor cantidad de puntos, ya que con el nuevo sistema de ranking no hay que defender nada hasta el próximo año. Todo lo que se juega, suma. No podría decir algún ranking, un top 150 o top 100. No se puede decir ahora, porque no se sabe qué torneos se van a jugar, ni cuántos serán de aquí hasta el final. Hay que tomarlo torneo a torneo, partido por partido. Espero jugar lo máximo que se pueda.

¿Cómo ve al equipo en la Copa Davis, con Jarry volviendo a la actividad y Garin en buena forma?

Estuvo bueno que se cancelara oficialmente este año y nos estemos preparando para el próximo. Ahí tendremos equipo completo. Tendremos muchas opciones. El equipo eslovaco va a tener que pensar mucho.

¿Se pone algún objetivo para cuando se retome el calendario?

Ganar la mayor cantidad de puntos, ya que con el nuevo sistema de ranking no hay que defender nada hasta el próximo año. Todo lo que se juega, suma. No podría decir algún ranking, un top 150 o top 100. No se puede decir ahora, porque no se sabe qué torneos se van a jugar, ni cuántos serán de aquí hasta el final. Hay que tomarlo torneo a torneo, partido por partido. Espero jugar lo máximo que se pueda.