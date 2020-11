Alexis y Vidal: las otras posibles bajas que complican a Rueda

Si en la primera doble fecha de las Clasificatorias fueron múltiples las bajas para la Roja, en la siguiente donde se enfrentará a Perú y Venezuela el panorama se asoma aún peor. Esto frente a los múltiples contagios en el fútbol italiano, provocando que las autoridades sanitarias del país tomaran la drástica medida de impedir la salida de los jugadores de planteles que se han visto afectados por casos positivos de Covid-19.

Según medios italianos, Inter, Fiorentina, Sassuolo, Genoa, Lazio y Roma no podrán enviar a sus jugadores a las respectivas selecciones debido a que han presentado casos de coronavirus. José Callejón en el caso del equipo de Erick Pulgar, y Daniele Padelli en el plantel que integra Alexis Sánchez y Arturo Vidal, aunque de estos últimos dos falta confirmación. Es más, desde su entorno aseguran que aún no les han notificado novedades, y si bien desde la prensa informan la medida, la autoridad sanitaria local no la ha confirmado.

De ser una medida definitiva durante la fecha FIFA, Reinaldo Rueda tendría que aplicar llamados de emergencia. Las bajas de Sánchez, Vidal y Pulgar se sumarían a las de Gary Medel y Charles Aránguiz, ambos por lesión.

Noticia en desarrollo...