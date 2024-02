Colo Colo suma su segundo refuerzo: los albos compran la mitad del pase de seleccionado chileno preolímpico

Lentamente Colo Colo comienza a darle forma a su plantel para la temporada 2024. Con Arturo Vidal como la gran contratación, durante esta jornada el Cacique sumó a su segundo refuerzo: el delantero Lucas Cepeda, proveniente de Santiago Wanderers, y uno de los jugadores titulares en la selección chilena que disputó el Preolímpico de Venezuela.

El futbolista es del agrado de Jorge Almirón, quien también se ha caracterizado por apostar por valores jóvenes. En este caso, el ex caturro tiene 21 años y la temporada pasada fue titular en el elenco del puerto, lo que le valió la convocatoria a la Roja Sub 23, que disputó el torneo clasificatorio a París.

A lo largo de su carrera, el puntero ha estado en 59 partidos, convirtiendo seis goles y dando seis asistencias. De ellos, dos tantos y cuatro pases gol fueron en la temporada pasada, donde el elenco de la Quinta Región perdió por penales la definición por el segundo ascenso.

En tanto, en el Preolímpico estuvo dentro de los estelares de Nicolás Córdova. Eso sí, no jugó en el último partido del torneo frente a Paraguay.

Los montos

El directorio de Blanco y Negro aprobó la llegada del atacante por un periodo de tres años, a cambio de US$ 500 mil por el 50% de su carta, además de un sueldo de $ 5 millones. La otra mitad de la carta queda en manos de los porteños.

Asimismo, la idea es intentar sumar un delantero y también se han visto opciones por las bandas. No obstante, el entrenador de los albos no se ha mostrado muy convencido con las alternativas que la dirigencia le ha presentado.

Mientras Cepeda se suma, el conjunto popular se alista para su primera final de la temporada, cuando se mida este domingo frente a Huachipato por la final de la Supercopa.

Boca Juniors insiste por Palacios

Boca Juniors sigue luchando para contar con una de sus últimas obsesiones. El conjunto argentino se mantiene en el proceso de negociaciones con la idea de cerrar a su cuarto refuerzo para potenciar al plantel. Tras las incorporaciones de Cristian Lema, Kevin Zenón y Lautaro Blanco, ahora todo se concentra en Carlos Palacios, delantero de Colo Colo cuyo pase pertenece de forma mayoritaria a Vasco da Gama.

n los últimos días este proceso se ha acelerado gracias a la salida de Bruno Valdez a Cerro Porteño, situación que le permite extender el plazo para que Boca pueda sumar jugadores hasta el viernes 9 de febrero y, lo más importante, la salida del paraguayo le permite al equipo liberar un upo para un jugador extranjero.

Según reporta TYC Sports, los xeneizes están trabajando para presentar una oferta formal que rondaría entre los 3,5 y los cuatro millones de dólares para poder fichar a Palacios.

Una de las trabas a esto es el hecho de que desde Colo Colo quieren mantener al jugador en el plantel. Sin embargo, como la mayoría del pase está a cargo de Vasco da Gama, existe la posibilidad de ejecutar la cláusula de recisión que puso el elenco brasileño y así en Macul no podrían hacer nada para evitar su salida.

En el caso de que esto ocurra, el elenco auriazul debería pagar los cinco millones de dólares estipulados, por lo que Palacios se convertiría en el futbolista más caro bajo la gestión de Juan Román Riquelme.

Hace algunos días el propio Carlos Palacios reconoció su interés por partir a Argentina para sumarse a la escuadra xeneize. En medio de una actividad de Colo Colo, el volante se dio el tiempo para referirse a esta situación. “Hay cláusulas de por medio. Todo puede pasar de un minuto a otro, como siempre he dicho, que sea lo mejor para todos y en especial para mí”.

Más adelante agregó que siente “orgullo y felicidad, por que quiere decir que estoy haciendo las cosas bien y como lo dije, es uno de los mejores clubes del mundo”.

También indicó que un paso clave en esto es el hecho de que el propio Riquelme se contactara con él. “No lo esperé nunca, fue muy sorpresivo cuando me empezaron a llegar los mensajes, había conversado con él, pero no me había dicho eso. Es mi mayor ídolo desde pequeño, entonces que lo diga él es de mucho orgullo y felicidad por lo que estoy viviendo”.

Por último, expresó que “es imposible decirle que no a Boca. Es uno de los mayores clubes del mundo, por lo que es difícil decirle que no. Vamos a esperar que sea lo mejor para todos, para mí, y que el tiempo decida”, cerró.