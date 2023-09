Combos y patadas en una liga amateur: el video de la pelea de Damián Pizarro y Jordhy Thompson que los borra del Superclásico

Fue la bomba del día en Colo Colo. Gustavo Quinteros anunció en rueda de prensa que tanto Damián Pizarro como Jordhy Thompson no serán citados para el duelo ante la Universidad de Chile por un acto de indisciplina, dejando a los albos sin dos de sus jugadores más importantes en el torneo.

El motivo exacto fue que ambos futbolistas se vieron enfrascados en una pelea durante un partido amateur de futbolito, situación que incluso quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales.

El registro muestra a Damián Pizarro golpeando en diversos momentos a uno de sus rivales. Primero comienza con un golpe en la cara y luego de ser separados reitera la agresión, pero ahora con una patada. Finalmente, se logra ver un tercer puñetazo del delantero albo, quien incluso recibe un golpe de una zapatilla que le tira la persona con la que peleó.

Si bien no se logra distinguir a Jordhy Thompson en el video, fuentes al interior del cuadro albo confirman que estaba presente en el cotejo, pero que solo se limitó a separar a los protagonistas de la pelea.

“Cometieron errores. Los jugadores cuando cometen errores que comprometen al club hay que tomar medidas y ninguno será convocado para el partido de mañana”, fue la explicación de Gustavo Quinteros, quien eso sí omitió información sobre la pelea, dando como único motivo de su exclusión el que los jugadores hayan estado disputando un partido amateur a 48 horas del Superclásico.

“Si bien la pasión que tiene por el fútbol los lleva a cometer estos errores, salir a jugar partidos en lugares donde no se debe en una semana o en días cercanos a un partido muy importante... Se equivocaron, pidieron perdón. No van a ser considerados para este partido y no sé para los siguientes o cuándo volverán a jugar. Depende del trabajo que hagan ellos, de su compromiso con el grupo”, comentó en la rueda de prensa.