Con partidos en Viña y Valparaíso: la Roja masculina y femenina tiene calendario para el fútbol panamericano

Cuando restan tres semanas para el arranque de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, las diferentes disciplinas entran en tierra derecha para su desarrollo. Es el caso del fútbol, que ya tiene listo el fixture de los partidos tanto de la categoría masculina como femenina. Se disputarán en los estadios Elías Figueroa, de Valparaíso, y Sausalito, de Viña del Mar.

Según el cronograma dado a conocer por el Comité Organizador de la cita, la Roja masculina que dirige Eduardo Berizzo abrirá su participación por el grupo A el lunes 23 de octubre ante México. El partido se jugará a las 20.00 horas, en el recinto viñamarino. La segunda presentación de la selección chilena será el 26 de octubre, a las 18.00 horas, ante Uruguay, en Playa Ancha. Ayer, la Celeste comunicó la nómina de convocados con la presencia de dos del medio local: Alan Saldivia (Colo Colo) y Rodrigo Piñeiro (Unión Española).

Chile cerrará la fase grupal el domingo 29 de octubre ante República Dominicana, a las 18.00 horas, en Sausalito.

El grupo B del futbol masculino integra a Brasil, Colombia, Estados Unidos y Honduras. El partido que abrirá la disciplina será el lunes 23, entre colombianos y hondureños, en Valparaíso, a las 13 horas. Las semifinales serán el 1 de noviembre, en ambos recintos. Mientras que la final, al igual que la definición por el bronce, será el sábado 4 de noviembre.

La Roja femenina jugará primero

El calendario indica que la rama femenina abrirá el fútbol en los Panamericanos. La selección chilena que lidera Luis Mena, que tuvo recientemente dos amistosos ante Nueva Zelanda, tendrá su debut por el grupo A el domingo 22 de octubre ante Paraguay. El partido se disputará en el estadio Elías Figueroa, a las 18.00 horas.

Luego, el miércoles 25 del mismo mes, las chilenas se enfrentarán a México, en Sausalito, a las 20.00 horas. El combinado nacional cerrará la fase de grupos el sábado 28, frente a Jamaica, en Valparaíso. Por su parte, la zona B incluye a Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica y Argentina. Las dos semifinales serán el 31 de octubre, mientras que la final por el oro será el viernes 3 de noviembre, en el reducto donde es local Santiago Wanderers.

Un detalle a considerar es que los seleccionados chilenos no se cruzan en el mismo día, lo que también ayuda a que los hinchas sigan a ambos elencos sin alteraciones de horarios. En hombres, el plantel debe ser Sub 23 con tres excepciones de jugadores mayores. En mujeres, no hay límite de edad.

Partidos de la Roja masculina:

Lunes 23 de octubre

Chile - México, 20.00 horas (Sausalito)

Jueves 26 de octubre

Chile - Uruguay, 18.00 horas (Elías Figueroa)

Domingo 29 de octubre

Chile - Rep. Dominicana, 18.00 horas (Sausalito)

Partidos de la Roja femenina:

Domingo 22 de octubre

Chile - Paraguay, 18.00 horas (Elías Figueroa)

Miércoles 25 de octubre

Chile - México, 20.00 horas (Sausalito)

Sábado 28 de octubre

Chile - Jamaica, 18.00 horas (Elías Figueroa)