Tiane Endler da el sí: la capitana será la estrella de la Roja femenina durante Santiago 2023

Tiane Endler estará presente en los Juegos Panamericanos. La histórica capitana de la Roja dirá presente en la cita que se realizará en el país desde el próximo 20 de octubre. En los últimos amistosos frente a Nueva Zelanda, uno en La Florida y otro a puertas cerradas, la guardameta había dejado en claro su deseo de defender al equipo que hoy dirige Luis Mena.

Por eso mismo, la capitalina inició hace varias semanas las conversaciones con el Olympique Lyon para poder estar presente en la cita deportiva que se realizará en Chile. “La Selección ha estado en conversaciones con el club, entre entrenadores también, y yo misma hablé con el club. La intención, por supuesto, es que quiero estar y jugar, pero se entiende que al venir me pierdo compromisos importantes, entonces espero que podamos llegar a un acuerdo”, sostuvo la portera.

Su presencia, sin embargo, tendrá condiciones. No podrá estar en el duelo inicial frente a Paraguay, en 22 de octubre. ¿La razón? Un día antes deberá defender al Olympique Lyon frente al Reims, por la liga local. El día siguiente, la guardameta viajará a Santiago para unirse a Chile. Aprovechará la fecha FIFA que le dará la posibilidad de sumarse a la Roja para los enfrentamientos frente a Jamaica (miércoles 25, 15 horas) y México (sábado 28, 13 horas), por la fase de grupos.

Endler ya había dejado en claro su deseo de volver a sentir el cariño del público, tal como sucedió durante el Mundial femenino Sub 20 que se disputó en Chile, en el 2008. “Sin duda que estos eventos son tan grandes e importantes que generan un cambio. Nosotras lo vivimos en carne propia con el Mundial Sub 20 (2008), primera vez que vimos tanta efervescencia por ver el fútbol femenino y tuvimos estadios llenos. Pero eso es un trabajo puntual que se hace para un evento y después tiene que continuar ese proceso, no solo que se hagan los Panamericanos y que quede ahí”, agregó.

Cabe recordar que Tiane Endler ha tenido un activo rol durante Santiago 2023. En junio, la exportera de Colo Colo fue nombrada embajadora de los Panamericanos que paralizarán el país desde el 20 de octubre al 5 de noviembre.