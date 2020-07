El ciudadano Bielsa

Una persona especial y fácilmente identificable. Lejos del ajetreo de las grandes ciudades, Marcelo Bielsa (Rosario, 21 de julio de 1955) se siente pleno en Wetherby, un pequeño pueblo de 22 mil habitantes ubicado en el radio metropolitano de Leeds y cercano al lugar de entrenamiento del club del mismo nombre. Ahí la vida es apacible y todos se conocen. Qué importa que el entrenador no domine el inglés; no lo ha necesitado para ganarse el cariño de su entorno. Un ciudadano que ha despertado la simpatía de la comunidad completa y que hoy es objeto de toda clase de homenajes. Documentales, estatuas, cervezas y hasta una calle son parte de los honores que el extécnico de la selección chilena ha recibido por estos días tras conseguir el título de la Championship y el ascenso a la Premier League, después de 16 años.

El rosarino vive en una casa sobria y bastante austera. Ahí fue visitado por los hinchas y lugareños apenas se concretó el ascenso de los Whites. Y él, lejos de recluirse, salió con mucho gusto. Molly Whitmore es una fanática del equipo y vecina del DT. De hecho, sus selfies con él dieron la vuelta al mundo, especialmente una en el supermercado del barrio, en la que se ve al transandino comprando con la indumentaria del club, la misma que utiliza para asistir a todos los eventos. “Él cambió mi vida, así como la de muchos otros. He estado viendo al Leeds de local y como visita durante 10 años y lo único que veía era basura. Los jugadores actuales, antes de que Bielsa llegara, no jugaban con la misma clase que tienen ahora. Espero que nunca se vaya del club”, dice la joven.

Varias paredes de la ciudad están pintadas con célebres frases de Bielsa en español y es frecuente que se lo encuentre comprando, cenando o de camino al centro de entrenamientos, al que llega muchas veces a pie. “¡Los avistamientos de él en Wetherby y sus alrededores se han convertido en leyenda en las redes sociales, lo que da una idea del impacto que ha conseguido!”, exclama Judith Blake, líder del Concejo Municipal de Leeds, quien agrega: “Desde la llegada de Marcelo, es justo decir que ha capturado la imaginación no solo de los aficionados, sino de la ciudad en su conjunto. Lo hemos abrazado como uno de los nuestros. El fútbol es una pasión aquí y Leeds United está arraigado en el alma misma de nuestra ciudad. Cuando Leeds lo está haciendo bien, no es una exageración decir que se puede sentir el cambio de humor en la ciudad en muchos niveles diferentes”.

La autoridad no se queda ahí y escarba en la personalidad del adiestrador, al punto de entregar un detallado análisis. “Lo que Marcelo nos ha dado después de tanto tiempo es una verdadera esperanza y creencia de que podemos volver a tiempos mejores y emular glorias pasadas. No es solo el fantástico estilo de fútbol que el equipo está jugando o cómo ha logrado transformar y obtener un 10% extra de tantos jugadores, es su enfoque general del fútbol en su conjunto. Reconoce lo importante que es el aficionado y cómo el juego no es nada sin ellos. Es su pasión, compromiso, meticulosa atención al detalle y también su humildad. Nunca busca que se le dé alabanza, sino que siempre procurará dirigirla a los demás”, plantea.

El concejal Alan Lamb, representante de la zona donde vive el adiestrador, coincide con su colega y no duda en alabar a su vecino más ilustre por estos días. “Nos sentimos profundamente honrados de que el señor Bielsa haya optado por establecer su hogar junto a nosotros. Toda la comunidad lo ha aceptado como uno de los suyos. Leeds está muy orgullosa de lo que él ha logrado para el club y la ciudad en su conjunto. El Leeds United tiene una rica tradición e historia y ha estado lejos de lo más alto del deporte durante demasiado tiempo. Marcelo Bielsa ha logrado corregir eso y conseguir que el equipo vuelva a la Premier League”, sostiene.

El DT rosarino casi nunca rechaza una foto con sus vecinos ingleses. Es muy cercano a ellos, dicen sus amigos.

Esta semana, los homenajes se han hecho muy patentes. Por ejemplo, el centro comercial Trinity Leeds modificó su nombre por el mes de julio a Trinity Leeds United y además inauguró la Marcelo Bielsa Way, una calle que conecta con el recinto. Su director, David Maddison, explica las razones por las que se decidió rendir honores de esta envergadura. “Las credenciales de Bielsa son bien conocidas y sabíamos desde el principio que estaba creando algo especial en el Leeds United. Siempre esperábamos que el equipo volviera a la Premier League: 16 años es mucho tiempo para esperar. Pero la velocidad con la que le ha dado la vuelta a la suerte del equipo y por la forma en que lo ha hecho, merece ser reconocido”, manifiesta.

Maddison también está al tanto del bajo perfil del transandino ante los agasajos: “De que Marcelo Bielsa haya visto la señalización por sí mismo o no, no estamos seguros, pero siendo el hombre modesto que sabemos que es, esperamos que esté conmovido y complacido con nuestros intentos por honrar el fantástico trabajo que ha hecho por el equipo. Estábamos dispuestos a hacer algo para honrar al club de fútbol y al propio entrenador, y esto será un recordatorio permanente para la gente de Leeds de que un gran hombre ha llevado al Leeds United de vuelta a donde debería estar, que es la Premier League”.

La llave de entrada

En Santiago, Bilbao, Marsella o Leeds el denominador es el mismo: la cercanía. Lejos de las poses del archimillonario mundo del fútbol, el DT comparte como toda persona común y corriente. Juan Carlos Berliner, ex gerente de selecciones y uno de sus más cercanos, reflexiona sobre cuál es el secreto del Loco. “Marcelo elige muy bien los lugares adonde va. No solo desde el punto de vista deportivo, sino que desde el aspecto social y cultural. Una vez que llega, él trata de hacer una inmersión en la cultura del lugar y conocer a las personas comunes e intenta transmitirles mensajes que les hagan sentido a ellos. Es algo muy potente. Así, esto se termina transformando en un cariño por una persona que valora no solo el tema deportivo, sino que también el lugar donde está y le da una importancia muy grande no solo a la hinchada, sino a la población. La gente le cree. Él es un ciudadano más en esos lugares, no vive esto desde las alturas ni grandes mansiones”.

Durante su estadía en Chile, era frecuente verlo en la feria aledaña a Juan Pinto Durán; tenía debilidad por las empanadas -se tentaba al ver cuando elegían la mejor cada 18 de septiembre-, y tejió muy buena relación con su casero de la verdura y con la persona que atendía la panadería vecina. Además, se relacionó con cineastas, como el director Sebastián Araya, y también era un asiduo asistente a la parroquia San Vicente de Paul; cultivó una amistad con el sacerdote Felipe Berríos. Incluso, otro de sus amigos, Fernando Saffie, reveló en este mismo diario que Bielsa siempre se preocupó de las personas de escasos recursos y que, incluso, visitó a personas privadas de libertad.

En Bilbao, por ejemplo, colgó carteles en la banca con un enigmático mensaje, durante un partido del Athletic ante el Osasuna. La leyenda decía “Clarisa”, lo que dio paso a una serie de historias alrededor. Finalmente, las religiosas del convento de Santa Clara de Gernika fueron las que, a los pocos días, revelaron a La Tercera que ellas fueron las destinatarias del saludo, después de que el rosarino y su esposa las visitaran para pedirles que rezaran por el equipo y por ellos.

Ahora, en Wetherby, el estratega ha desarrollado una especial cercanía con el restaurante Sant’ Angelo, un lugar al que acude con mucha frecuencia y donde se ha ganado el cariño del personal y de los comensales. El italiano Christian Pal es uno de los trabajadores del recinto culinario y testigo permanente de las visitas del entrenador. “Viene casi todos los días, generalmente viene a comer en las tardes. Le gustan mucho las pastas, aunque de repente cambia. Lo que sí le gusta muchísimo es el pane alla griglia”, describe. Sobre esta última debilidad, el chef Ennio Carota afirma que “es un pan que se pone en la parrilla y su preparación varía, según la región y el lugar”.

El trabajador oriundo de Turín e hincha de la Juventus describe la rutina y destaca la amabilidad del exseleccionador en el local. “La mayoría de las veces viene solo, después de las 5 de la tarde. Siempre se le ve leyendo muchos diarios. Unos cinco o seis: ingleses, españoles, argentinos. Es una persona muy tranquila, muy gentil, cordial y simpática. Si uno requiere una foto o un autógrafo no tiene problemas en concederlo”.

Chile sigue estando muy presente en el corazón del DT. Sin ir más lejos, en su staff se desempeñan los nacionales Diego Reyes y Gabriel Aravena. Este último, bautizado como Cachureos, fue su asistente personal en su paso por la Roja y desde septiembre del año pasado integra su grupo de trabajo en el Leeds United. A ellos, se suma el argentino Pablo Quiroga, quien también lo acompañó en su paso por la Roja. Además, su hermano Rafael fue designado hace algunas semanas como embajador en el país.

“No me pregunta tanto por la contingencia en el país, pero sé que él está al tanto de todo”, comenta Berliner, quien se alegra por el presente de su amigo. “Con Marcelo estamos en contacto muy seguido, es una persona a la que admiro mucho. Mantenemos una relación de cercanía y de un afecto mutuo. Estoy muy feliz por lo que está viviendo, el año pasado quedó muy triste por cómo se escapó el ascenso y ahora la diferencia es muy grande”, complementa.

Uno de los gestos más recientes del entrenador fue la donación de su indumentaria a la Fundación Nuestros Hijos, que se preocupa de apoyar a niños y jóvenes con cáncer. “Él siempre está abierto a este tipo de causas, sobre todo lo que tenga que ver con niños y adolescentes. Hace un tiempo había comprometido su aporte”, explica el exfuncionario de la ANFP, cuya hermana es la gerente general de la entidad de beneficencia.

Leeds se enamora de Bielsa y el entrenador les corresponde, apelando al sentido de pertenencia que lo ha acompañado toda la vida. Y con resultados que hacen todavía más idílica la relación.