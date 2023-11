El dramático llamado del ciclista que obtuvo medalla en los Panamericanos: “No tengo dinero para comprar ruedas”

Pocos lo sabían en ese momento, pero Jacob Decar compitió con ruedas prestadas en los Juegos Panamericanos. El oriundo de Buin nunca ha logrado juntar el dinero para tener una bicicleta de primer nivel, pese al talento que posee, y se presentó en Santiago 2023 con lo que pudo.

¿El resultado? Medalla de bronce para Chile, en la prueba de Ómnium, y la consagración de años de sacrificios. Por que la vida de este deportista no ha sido fácil. A los 13 años, sus padres le regalaron su primera bicicleta para que dejara de estar todo el día conectado a la máquina de videojuegos.

Pero luego, al joven le gustó tanto pedalear que su familia tuvo que organizar rifas y vender almuerzos para poder comprarle mejores implementos y viajar a las diversas competencias de la especialidad. Por lo mismo, apenas se colgó la medalla le agradeció a sus progenitores todo el esfuerzo que hicieron para que él pudiera representar a nuestro país.

No obstante, Chile ha sido ingrato con Decar. Y pese a sus diversos logros, aún no logra acceder a los recursos suficientes para poder seguir desarrollando lo que le apasiona. De hecho, hoy no cuenta con ruedas de calidad para presentarse en el Campeonato Nacional de Pista y en un video pide una contibución económica para poder adquirirlas.

“Estoy necesitando ayuda porque debo comprarme unas ruedas de competencia que son bastante caras y no tengo el dinero para comprarlas. Ellas son una parte esencial de la bicicleta y se ocupan para las competencias y siempre he tenido que estar consiguiéndomelas”, dice el joven de 22 años.

Luego detalla que “del 7 al 10 de diciembre es el Campeonato Nacional y no tengo las ruedas para competir”. Pero eso no es todo, porque el atleta comparte que “en los controles selectivos me he tenido que conseguir ruedas con amigos o conocidos para poder presentarme y clasificar a las competencias en las que siempre he estado sacando medallas”.

La cuenta de Instagram del medallista es @jacobdecar y el costo total de las ruedas es de $2.886.720.