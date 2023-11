Rocío Muñoz apunta al responsable de la polémica del 4x400: "Mejor que haya pasado esto para que las cosas se empiecen a hacer de manera transparente".

Cuando ya han pasado más de diez días de la polémica por la posta femenina 4x400 femenina, los comentarios aún no se acallan. Los cuestionamientos sobre la elección de las atletas ha despertado ciertas críticas entre los propios deportistas.

La última en comentar el tema fue Rocío Muñoz, la chilena que encendió el Nacional tras terminar cuarta en el salto largo. La destacada miembro del Team Chile conoce a las protagonistas y reconoce que existe una “buena amistad” entre las atletas.

“Obviamente, uno muestra lo que uno quiere que vean. Los problemas siempre existen. Lo que pasó respecto de los relevos, yo no tengo tanto conocimiento por que no fui parte. Si he sido parte, me ha tocado correr con todas ellas. De hecho, tenemos muy buena amistad y muy buena relación. Me ha tocado correr la 4x400 y la 4x100 y nunca ha habido problemas”, dijo Muñoz a TNTSports.

Sobre la composición de los equipos agregó que nunca había visto un problema como el que ocurrió en Ñuñoa el sábado 4 de noviembre. Además, insistió en la inocencia de las deportistas respecto del tema

“Siempre están las titulares y las reservas. Y las reservas siempre quieren ser titulares. Ahí puede haber un poco de ‘pucha, ojalá me metan a mí’. Pero nunca había habido un conflicto como este. En verdad, no tengo la información suficiente, pero yo he corrido con cada una de ellas, les tengo un cariño gigante y todas son muy buenas personas: la Berdine, la Pauline, la Martina…”, explicó la especialista en salto largo.

En la misma línea, aseguró que “con ellas tres corrimos en Asunción, yo fui la cuarta y quedamos terceras. Fue un muy buen relevo, un muy buen equipo, todas nos llevamos muy bien. Desde mi experiencia puedo decir de que todas corren muy bien el relevo, de que todas lo hacen muy bien, que dan la vida por el relevo y que dan lo mejor de ellas”.

Un problema de federación

Lo cierto es que el tema ha perjudicado de manera transversal a todos los estamentos del atletismo chileno, desde los dirigentes hasta las propias protagonistas. En ese sentido, Muñoz exculpó a las deportistas y acusó directamente al organismo que regula el deporte de pista y campo.

“Es una lata que todo esto haya ocurrido al final, porque la gente se queda con eso. Siento que las atletas no tienen la culpa, no pasa por ellas. Nadie, ninguna atleta, ni siquiera porque su papá tenga el poder, no pasa por ella elegir quién va a correr. Las atletas son atletas por igual. Yo creo que fue un problema de comunicación de la federación. Yo creo que por ese lado es mejor que haya pasado esto para que las cosas se empiecen a hacer de manera transparente y de buena forma. Pero es un problema netamente de la federación”, declaró la miembro del Team Chile.