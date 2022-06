El fútbol chileno está de luto otra vez: fallece el mítico Jorge Américo Spedaletti

Nuevamente, el fútbol chileno está de luto. Este viernes, se dio a conocer el sensible fallecimiento de Jorge Américo Spedaletti, jugador argentino nacionalizado chileno que marcó una época en el balompié local. Quien fuera una figura en la última etapa del Ballet Azul, estaba atravesando por un complejo estado de salud. Murió a los 74 años.

“Lamentamos comunicarles del sensible fallecimiento de don Jorge Américo Ramón Spedaletti González. Nuestras sinceras condolencias para su Señora Mónica Pérez, sus hijos Patricio y Cristian. Descansa en paz querido flaco. Recordaremos siempre ese ameno ultimo encuentro”, posteó la cuenta oficial de la Corporación Unión Española, quienes alertaron del deceso durante la tarde. Con posterioridad, el Sifup se sumó a las condolencias.

El exfutbolista estaba delicado. Estuvo internado en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, por una infección a raíz de un problema en una de sus caderas.

Spedaletti inició su carrera a los 16 años, en las inferiores de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Debutó en 1965 con el cuadro tripero y fue campeón del torneo promocional de 1967. En 1969 llega al fútbol nacional, directamente a Universidad de Chile. Estuvo en la tienda laica hasta 1973. Le tocó la etapa final de aquel equipo de la U que marcó época durante la década de los ‘60. Fue campeón del Torneo Metropolitano y el Campeonato de Primera División de ese año.

Con posterioridad, partió a Unión Española, que tuvo una gloriosa década de los ‘70. Con Luis Santibáñez en la banca, el elenco hispano fue consagra como el campeón chileno en 1975 y alcanzó la final de la Copa Libertadores ese mismo año, ante Independiente.

Para 1976 se fue a Everton, en donde sumó su tercera corona de Primera División en el país. Tuvo tres etapas distintas en el cuadro ruletero, la última en 1981. También jugó en Deportes Concepción y en Deportes Antofagasta, donde se retiró, en 1982. El Flaco Spedaletti estuvo en la selección nacional, debutando en 1977.

En 2017, conversó con La Tercera, desde su casa en El Tabo, abriendo pasajes de su intimidad. Se hizo hincha de la U desde que conoció la camiseta azul. Y mientras defendió a Everton, le ofrecieron jugar en Colo Colo, y él rechazó el ofrecimiento. “¿Vos sabés que había buena plata? Pero es que no se puede jugar por el archirrival. Hoy eso pasa como si nada. Yo no lo hice y no lo hubiera hecho por nada del mundo”, reconoció.

Conocida la noticia, la U se sumó al recuerdo hacia uno de sus grandes. “Como Club, lamentamos el fallecimiento de Jorge Américo Spedaletti, quien fuera campeón en 1969 junto al mítico Ballet Azul, anotando 66 goles con la camiseta azul”, publicó el elenco laico en sus redes.

Una nueva noticia golpea al fútbol nacional, que ha debido enfrentar varias partidas en el último tiempo, como el de Leonel Sánchez, ídolo máximo de la U y crack de Chile 1962, y Marco Cornez, arquero campeón con la Católica.