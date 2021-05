El lado barrista de Clemente Montes, el futbolista hincha que se sabe todas las canciones de la UC: “La mejor es ‘Gracias a la Vida’”

Clemente Montes fue el jugador que más portadas se robó la semana pasada, tras su partidazo ante Nacional por la Copa Libertadores. Y en su primera entrevista como jugador profesional, el extremo izquierdo de 20 años le contó a La Tercera su pasión por los colores de Universidad Católica, asegurando que le gustaría “golear” a la U “y demostrarles que somos superiores”.

“Soy hincha a muerte. Me encantaba ir al estadio, y ahora que la gente no puede ir, me encantaría ver cómo se sentiría jugar con gente. Ese es mi sueño. Poder jugar con público, con el estadio lleno, y hacer un gol. Imagínate”, relató a El Deportivo. Montes llegó a la cantera cruzada luego de que Hugo Balladares lo viera jugar por el colegio Everest. Desde los nueve años que es parte de la UC.

También señaló que antes de la pandemia iba mucho a San Carlos de Apoquindo: “Eran los mejores panoramas. Ir a cantar con toda la gente. Me tocó justo una era donde a la Cato le iba bien, entonces fue lo mejor. Siempre decía que cuando iba al estadio, la Católica jugaba bien. Era muy rico y bonito el ambiente, con la gente cantando y saltando. Siempre lo recordaré”.

Y como buen hincha de la franja, dice saberse todas las canciones de la barra: “Desde chico me las sé. Y si no me las supiera, me las aprendería. ‘Gracias a la Vida’ es la mejor”. “Gracias a la vida por ser cruzado, es un sentimiento descontrolado...”, reza la adaptación del clásico de Violeta Parra.

Para Montes, su momento favorito en la Precordillera fue cuando la UC venció por 4-0 a Universidad de Chile —”Estaba en el estadio y fue impresionante. El lienzo, los extintores, el ambiente. Espectacular”—, y confiesa que le encantaría jugar en un Clásico así. “¿Ganándoles 4-0 y demostrándoles que somos superiores? Totalmente”.

Finalmente, el amor que le profesa a Católica también envuelve sus planes como futbolista. Y es que Montes señala que buscará consolidarse primero en la UC antes de intentar partir al extranjero: “Me encantaría consolidarme en Católica. Es un club que me recibió a los nueve años, no me gustaría irme al tiro porque sería como que no estoy agradeciéndole todo lo que trabajó e hizo por mí. Me gustaría devolverle la mano, así que por ahora quiero quedarme”.