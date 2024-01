El primer clásico universitario del año: cuándo y dónde ver el partido entre la UC y la U

Universidad de Chile y Universidad Católica se alistan para dejar atrás un flojo año 2023. Para eso, están efectuando una intensa pretemporada, en la que se verán las caras en Coquimbo, específicamente en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Los azules arrancaron este 2024 con un nuevo proceso, luego de la salida de Mauricio Pellegrino y el arribo de Gustavo Álvarez a la banca del club, tras coronarse campeón con Huachipato. Su estadía comenzó con una imponente goleada por 4-0 a la Unión Española, la semana pasada en Santa Laura.

Por su parte, los cruzados mantuvieron a Nicolás Núñez en la cabina técnica, de irregular rendimiento durante la temporada anterior. A diferencia de los del CDA, la franja ya lleva jugados tres compromisos amistosos: una estrepitosa caída por 4-0 contra Sporting Cristal, un empate sin goles contra Alianza Lima (ambos duelos disputados en Perú) y una victoria por la mínima sobre Coquimbo Unido.

Imagen del último clásico universitario, en el que la U se impuso por 3-1. FOTO: AGENCIAUNO

De esta forma, el primer clásico universitario representa una prueba importante en la preparación de ambas instituciones. Así lo hizo saber el meta azul Cristopher Toselli en la previa: “Venimos de dos o tres semanas de mucho trabajo, de aprender la metodología del técnico y creo que en el partido ante Unión nos vimos muy sólidos y muy superiores y ahora queremos repetir esa idea, pero sabiendo que es un rival distinto, es un clásico y más allá de que sea amistoso, lo queremos ganar”.

Además, el portero, formado en la UC, se refirió a Nicolás Castillo, reciente incorporación en los cruzados y quien además emplazó al arquero el año pasado cuando se supo su llegada a la U: “No es un tema que he pensado. A Nicolás le tengo mucho respeto, me da gusto que haya vuelto a jugar y nos saludaremos como excompañeros. Pero para mí, no va más allá”.

¿Cuándo y dónde ver el partido?

Azules y la franja se enfrentarán este sábado 27 de enero a las 19.00 horas, en la Cuarta Región. El partido se podrá ver en vivo por las señales de TNT Sports 2, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.