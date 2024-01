Revisa las formaciones de la U y la UC para el primer Clásico Universitario del año

La temporada de clásicos se abrirá este sábado, a las 20 horas. Universidad Católica y Universidad de Chile se enfrentarán por primera vez en el año, con el antecedente de que los cruzados no le pudieron ganar ni una sola vez a los azules en la pasada temporada.

“Tenemos una deuda pendiente, porque no lo logramos el año pasado, Por lo que vamos a intentar ganar este partido”, aseguró Nicolás Castillo luego del triunfo que obtuvieron ante Coquimbo. Y el retornado atacante fue protagonista en la previa, pues Cristopher Toselli se refirió a las duras palabras que le dedicó el artillero cuando firmó en los laicos.

“Para mí eso no es relevante. No es un tema que he pensado. A Nicolás le tengo mucho respeto, me da gusto que haya vuelto a jugar y nos saludaremos como excompañeros. Pero para mí, no va más allá”, dijo el formado en San Carlos de Apoquindo.

Ambos se reencontrarán en Coquimbo, ciudad dónde se disputará el compromiso, aunque con suertes dispares, pues Toselli ingresará como titular en los de la Casa de Bello y Castillo deberá esperar su chance en el banco de suplentes.

Por lo que podemos decir que el equipo de Las Condes formará con Pérez en el arco; Ampuero, Kagelmacher y Parot en defensa; Menossi, Farías, Soto y Mena en el mediocampo; para dejar en la delantera a Pinares, Zampedri y Cuevas.

Mientras que el Romántico Viajero entrará con Toselli bajo los tres palos; Gómez, Calderón, Zaldivia y Morales en la última línea; Ojeda, Díaz y Poblete al medio y Guerrero, Guerra y Fernández irán en busca del gol.

“La pretemporada ha sido muy dura, pero hemos estado muy bien y afortunadamente no hemos tenido grandes lesiones. Esperemos que esto sirva para que el inicio del torneo nos pille en buena forma”, dijo Marcelo Díaz en la previa. Luego, el volante de la U, agregó que “estamos todos muy motivados, porque queremos seguir preparándonos para el inicio del campeonato y esperamos plasmar lo que venimos entrenando”.

En la otra vereda, Sebastián Pérez confesó que “nos viene muy bien este triangular y terminar de la mejor manera el sábado. Un clásico no es amistoso, será un partido abierto, hacen un juego de posesión, se han reforzado, veo un partido abierto y bien atractivo para el público”.

El mismo que alcanzará la cifra de 11 mil personas y que tendrá acceso al recinto deportivo de manera diferenciada. La barra de la UC ingresará a la galería norte del Sánchez Rumoroso entre las 17 y las 18:30 horas, mientras que su contraparte lo hará en el sector sur desde las 18:30 horas y hasta el inicio del cotejo.

Además, se contará con la última tecnología de reconocimiento facial para evitar que las personas que fueron condenadas con prohibición de estar un coloso deportivo, no pueda ingresar. “Como organización hemos cumplido con todos los requerimientos de la autoridad, pues son fundamentales para el desarrollo de eventos deportivos de alta convocatoria como el que tendremos este sábado”, concluyó el director del torneo veraniego, Felipe Passi.

Y para todos aquellos que no asistirán a la casa del elenco pirata y quieran seguir los detalles del partido, lo pueden hacer a través de la pantalla de TNT Sports (Señal 2 y HD).