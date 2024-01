La desconocida historia de los “chilenos” de la Copa de Asia: uno juega en Palestina y el otro fue llamado por Irak

El fútbol de selecciones tiene y tendrá actividad especial en 2024, porque cada continente ofrece su respectivo torneo de representativos nacionales. Así sucede actualmente con la Copa de Asia, que está en pleno desarrollo en Qatar. Precisamente, el país organizador de la última Copa del Mundo es el campeón vigente de la AFC. El más ganador del certamen es Japón, gran candidato para esta ocasión, que cuenta en su palmares con cuatro títulos (el último fue en 2011).

No solo por el factor geográfico la Copa Asiática asoma como una competencia muy lejana, sino también porque hay elencos participantes que no están acostumbrados a estar en la elite, como los casos de Baréin (que dirige Juan Antonio Pizzi), Hong Kong, Kirguistán, Tayikistán y Vietnam. Más allá de la lejanía y el desconocimiento que puede nacer con algunos seleccionados, revisando se puede encontrar algún nexo con Chile. Y aquí no es la excepción. Un par de jugadores que integran las nóminas oficiales tienen raíces chilenas. Aquí está la historia de ambos.

Camilo Saldaña es lateral izquierdo y tiene 24 años (es categoría 1999). Nació en Santiago y juega en Unión San Felipe, pero representa a la selección de Palestina. Surgió de las divisiones inferiores de Colo Colo, donde estuvo hasta la Sub 13. Terminó su formación en Palestino. Precisamente, en el club de La Cisterna tuvo su debut como profesional en 2017. Tras salir de los árabes deambuló por Santiago Morning, Rangers y Barnechea, hasta que llegó al Valle del Aconcagua en 2023.

Saldaña tuvo una pasada por la Sub 20 de Chile, siendo convocado en 2018 e interviniendo en un partido. Sin embargo, la historia que podía haber construido en las selecciones nacionales viró en 180° al unirse al representativo palestino. En 2018, El Deportivo contó su historia, cuando fue ascendido al primer equipo y debía hacer su traslado en transporte público desde Conchalí hasta La Cisterna, para trabajar con los baisanos.

“Me considero un tipo rápido, fuerte en la marca y muy ofensivo. Trato siempre de atacar. Pasar, pasar todo el rato, jugar prácticamente como un punto”, declaró en aquel diálogo con este medio, cuando mostró su incipiente camino en el fútbol profesional. Hoy, seis años después, el lateral zurdo es seleccionado por otro país. No es una novedad que chilenos jueguen por Palestina. Antes lo hizo Jonathan Cantillana, Roberto Bishara y Roberto Kettlun, por citar tres ejemplos.

Camilo Saldaña, con el número 12 (el tercero de abajo, de izquierda a derecha) en Palestina.

En la Copa Asiática, Palestina logró una histórica clasificación a los octavos de final siendo uno de los mejores terceros. En el grupo C secundó a Irán y Emiratos Árabes. Su siguiente rival será nada menos que Qatar, el local.

Un chileno en Irak

El otro futbolista con raíces criollas es Danilo Al-Saed Alvarado, uno de múltiples ejemplos de lo cosmopolita de la actividad. Nació en Estocolmo, Suecia, en 1999. Su madre es chilena y su padre es iraquí. El actual jugador del Sandefjord, de la primera división de Noruega, tenía la opción de escoger por cuál selección jugar, en el caso de una convocatoria.

A principios de 2022, fue invitado a un campo de entrenamiento para la selección iraquí Sub 23, el primer paso para dar el salto hacia el combinado absoluto. “No, no he hablado con nadie de la Roja. De Irak sí me hablaron, ellos quieren mis papeles. Estoy pensando qué puede ser mejor para mi carrera”, declaró en diálogo con el diario AS el año pasado.

Eso sí, la prensa iraquí dio cuenta que Al Saed dejó la concentración de la selección luego del primer partido por la Copa, en el cual no apareció en la citación, para volver a Noruega. Como todavía no tiene presencia en duelos oficiales por el cuadro asiático, tiene la opción de representar a otro combinado nacional, si se da la chance.

Irak clasificó a la ronda de eliminación directa como líder del grupo D con puntaje ideal: 9 de 9. Superó a Japón, uno de los grandes aspirantes a la corona. En octavos, enfrentará a Jordania.