El tenis encumbra a Novak Djokovic en lo más alto: “Es el mejor de la historia”

Consagración. Eso es la obtención de un nuevo trofeo de Roland Garros para Novak Djokovic. Suena redundante, sobre todo, si se habla del serbio, que a sus 36 años continúa adentrándose en la historia del tenis y engrosando su laureada carrera. Este domingo, venció a Casper Ruud y se impuso en el certamen francés, superando a Rafael Nadal en número de títulos de Grand Slam. 23 contra 22 del español. El más ganador de la historia.

Nole pisó fuerte en la Philippe Chatrier y sacó a relucir su mejor desempeño. Y es que no era fácil. Al frente se plantó un rival con hambre de gloria y que quería dejar atrás su mala fortuna en finales de Grand Slam. Fue un duro escollo. No obstante, el noruego nada pudo hacer y cayó por quinta vez consecutiva ante un jugador que suma pergaminos en su candidatura como el mejor de la historia.

“No quiero decir que soy el mejor, porque siento que es una falta de respeto hacia todos los grandes campeones en diferentes épocas de nuestro deporte, que se jugó de una manera completamente diferente a cómo es hoy. Siento que cada gran campeón de su propia generación ha dejado una gran huella, un legado y allanó el camino para que podamos jugar este deporte en un escenario tan grande a nivel mundial. Así que dejo ese tipo de discusiones sobre quién es el más grande para otra persona”, expresó el serbio.

Sin embargo, para varias estrellas y exfiguras del tenis, Djoker ya es el más grande. “Novak Djokovic es el GOAT”, publicó el ruso Kafelnikov. Lo mismo que el suizo Wawrinka, quien también ocupó Twitter para dedicarle aplausos y un emoji de cabra para felicitar a Nole. Mientras que Victoria Azarenka, por su parte, aseguró que era la mayor fortaleza mental jamás mostrada por un deportista.

La victoria del oriundo de Belgrado fue inapelable. La consecución de su tercera Copa de los Mosqueteros le aseguró nuevamente el número uno del ranking ATP, sitial que le arrebató a Carlos Alcaraz, a quien venció en la semifinal del certamen. Este triunfo agranda su huella y le permite seguir rompiendo marcas en el deporte blanco. Ahora, irá por su octavo Wimbledon y retornará al US Open buscando revancha, intentando la consecución de los cuatro Grand Slam en el mismo año.

Novak Djokovic ganó Roland Garros y obtuvo su vigesimotercer Grand Slam. Foto: REUTERS/Staff/Files

Récords

Djokovic vive un nuevo éxito en su laureada carrera y sigue rompiendo récords. Este lunes apareció una vez más como el mejor tenista del orbe, demostrando que está más que vigente. En este rubro ya es quien más semanas ostenta como el número uno, con 387. Además, es el que más veces ha terminado un año en el tope de la clasificación ATP, con siete (2011, 2012, 2014, 2015, 2019, 2020 y 2021).

Pero las marcas no se quedan ahí. En la arcilla que tantas alegrías le entregó a Rafael Nadal, el serbio obtuvo su vigesimotercer Grand Slam. Dejó atrás justamente al manacorí, que ostenta 22, y a Roger Federer, que suma 20, y se convirtió en el tenista masculino con más majors en la historia. Además, se transformó en el único tenista de la Era Open en ganar este tipo de certámenes en al menos tres ocasiones.

Nole también igualó lo realizado por Serena Williams. Ahora, ambos son los tenistas con mayor cantidad de estos títulos en la era abierta, con 23. No obstante, el europeo quedó a solo un trofeo del récord general que ostenta Margaret Court, de los cuales solo 11 fueron en Era Open.

Su marca no se queda solo en los majors. En Masters 1000 también es el más ganador. Tiene 38 y supera por dos al balear. El suizo, en tanto, aparece algo más atrás con 28. Ahora, va a la caza de la marca de Jimmy Connors, quien ostenta el mayor número de títulos obtenidos. El estadounidense tiene 109, seis menos que Federer. Por su parte, el serbio suma 94, al igual que Ivan Lendl.

Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic disputando la Laver Cup 2022. Foto: Reuters/Andrew Boyers

¿El más grande?

El legado de Nole es irrebatible. Lo es desde hace años, pero mientras más pasa el tiempo, suma más razones para ser considerado como el mejor tenista de la historia. Poco a poco, dentro de la opinión general, su nombre supera a Federer y Nadal. Argumentos hay y de sobra.

Para algunos, incluso, se acabó el debate sobre quién es el más grande de todos los tiempos: “Es el mejor de la historia”, señala tajantemente Horacio de la Peña, a modo de introducción. “Tiene 36 años y ganó los dos Grand Slam (del año). Es impresionante, es un animal”, complementó, en conversación con El Deportivo.

Horacio de la Peña junto a Fernando González. Foto: @elpulgadelapena / Instagram.

El Pulga también valora lo realizado por la era en que el serbio lo hizo: “Margaret Court, por ejemplo, ganó 24 Grand Slam, pero con otras jugadoras, en otra época. Djokovic ganó 23 con Federer y Nadal al mismo tiempo. Incluso, yo creo que les regaló dos. El US Open donde le pega el pelotazo a la jueza de línea (2020) y el de Australia que no va por el Covid (2022). Además, es el que más veces terminó el año como número uno, el que más semanas estuvo como número uno, el que tiene más Masters 1000, tiene récord positivo contra los dos”.

El bonaerense desglosa otro punto importante que tiene a favor Nole, por sobre los máximos rivales de su carrera. Los supera a ambos si de duelos entre sí se habla. Le saca una ventaja de cuatro partidos al de Wollerau (27 contra 23). En tanto, los enfrentamientos contra el manacorí son más reñidos, pues solo lo sobrepasa por uno (30 contra 29).

“Se acabó el debate. Eso sí, una cosa es el mejor y otra el que más te gusta. En gustos no hay nada escrito y eso es personal. Hay que respetarlo, pero los números son los números. Realmente, estoy contento, sorprendido de lo que está haciendo y me gusta estar vivo para haberlo visto, haber visto al gran Roger Federer y al gran Rafael Nadal. La competencia es entre ellos tres y nadie más. Creo que Djokovic es mejor, pero me saco el sombrero ante los tres, son unos genios”, sentenció.

De la Peña aprecia el legado que tienen los miembros del Big Three y los posiciona por sobre cualquier jugador que haya existido. Patricio Cornejo está en esa línea, pero no es igual de contundente para escoger a uno sobre el otro: “Están los tres en la pelea. Nadal ha ganado 14 Roland Garros. Es una brutalidad. ¿Quién ha hecho eso?, es a considerar. Si empezamos a poner todo en la balanza, es difícil decidir por uno solo. Uno va a decir que Nadal, otro que Federer. Hay mucho que revisar. Yo no me atrevería a decir que uno fue mejor. Sin duda que ahí está la pelea”, precisó, en diálogo con El Deportivo.

A pesar de preferir a Nadal, señala que la igualdad que mantienen le impide optar por alguno en específico: “Si tengo que elegir al que más me gusta, es Nadal. Me gusta la postura que tiene en la cancha, lo que muestra, la actitud corporal que tiene. Es el que más me ha motivado, me gusta su actitud. Me transmitía mucho. Djokovic también es extraordinario, es un fenómeno. (...) Pero que hay considerar todo en la balanza. Estamos hablando de tres jugadores que están por sobre todo el resto. Son extraterrestres y estan a la par”, finalizó el extenista nacional.