En Ecuador festinan con la goleada frente a Chile por el Sudamericano Sub 17

En Ecuador no ocultan su alegría. Tras lo sucedido en 2022 con el caso Byron Castillo, vencer a la Roja, independiente de la categoría, toma un sabor especial. En la previa ya lo habían dejado claro. “Tenemos revancha contra Chile, por muchísimas razones. La menor de todas es por lo que empatamos en el último partido, la mayor todos la saben”, declaraba Michel Deller, el dueño de Independiente del Valle, días antes del choque.

En ese sentido, los medios del país de la mitad del mundo no ocultan ese rótulo tras la goleada de la Tricolor. “La Tricolor ‘se cobró la revancha’, goleó a Chile y es líder del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17″, titula el medio Metro Ecuador. Además, destacan que están ad portas de clasificarse al certamen planetario. “El rendimiento de la ‘Mini-Tri’ es bueno y con este triunfo está cerca clasificar al Mundial Sub 17″, señalan.

La Roja de Caputto perdió 3-0 ante Ecuador. Foto: Conmebol

Por su parte, el matutino El Universo, indica que Ecuador “arrasa” a Chile y asegura que los suyos son candidatos a quedarse con el primero lugar del Sudamericano. Mientras que el diario digital El Telégrafo destacó que el público presente en Quito también festinó con el resultado. “Se armó una pequeña fiesta para los hinchas, ya que el ‘ole’ se hizo presente”, apuntan.

Esta situación también fue recalcada por el sitio Primicias Ecuador. “Después del segundo tanto, la selección ecuatoriana se creció y comenzó a dar pases sin parar. La afición tricolor gritó el ‘ole’ e hizo la ‘ola’ en las gradas”, dicen.

La derrota de la Roja la deja muy complicada en el Sudamericano Sub 17. No obstante, sus aspiraciones mundialistas siguen en pie. Una combinación de resultados puede meter a los dirigidos por Hernán Caputto en la cita. “Tenemos nueve puntos en disputa, hay un cupo que sigue latente para tres selecciones que estamos con cero punto y lucharemos por eso”, declaró el estratega tras el tropiezo ante Ecuador.