Garin se lesiona y es baja para el Abierto de Australia

No lo pasa bien Christian Garin en este comienzo de temporada. El tenista nacional anunció que no jugará en Australia, por culpa de una lesión y de las restricciones que pusieron las autoridades de la nación oceánica, las que le impiden trasladarse con su fisioterapeuta.

“Hola a todos. Estoy muy triste de informar que hace una semana sufrí una caída, la cual me dejó con mucho dolor en mi muñeca izquierda (esguince). Se me ha hecho muy difícil jugar los últimos días y dadas las restricciones del torneo, no me permiten viajar con mi fisioterapeuta, lo cual hace imposible contar con una buena recuperación”, publicó el tenista en su cuenta de Instagram.

“Lamentablemente no podré estar jugando este año en Australia, lo cual es algo muy difícil de aceptar para mí. Espero volver en buenas condiciones y con las mejores energías para la gira en Sudamérica”, añadió el número 22 del mundo.