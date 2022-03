Histórico colombiano culpa a Rueda del mal momento de su selección: “Es duro ver, con la necesidad de puntos, a los jugadores atrás”

En Colombia no están contentos con Reinaldo Rueda. La selección cafetera se encuentra en la séptima ubicación de las Eliminatorias, no gana hace siete encuentros y, no conforme con ello, tampoco anotó en ninguno de esos partidos. Hoy casi todos los dardos apuntan al entrenador, Reinaldo Rueda, quien no ha logrado reeditar el buen rendimiento que tuvo su escuadra en la Copa América, donde se quedó con el bronce.

Su último triunfo fue 9 de septiembre de 2021, por 3-1 ante Chile. Desde allí ha tenido cuatro empates 0-0, ante Uruguay, Brasil, Ecuador y Paraguay, y tres derrotas por la mínima, contra Brasil, Perú y Colombia. Este mal rendimiento tiene cansado a Jackson Martínez, quien aseguró a ESPN Colombia que el planteamiento del DT “puede afectar el rendimiento, en la parte individual y colectiva”.

El ex futbolista apunta que el elenco tricolor es muy timorato, pese a que tiene jugadores para mostrar un fútbol más agresivo. “Se puede ser más atrevido. Contra Argentina, fue duro de ver, con la necesidad de puntos, al equipo atrás, esperando, cuando era un partido para presionar”, declaró.

Se acaba la paciencia

El otrora goleador del Porto resta responsabilidad a los jugadores, afirmando que ellos están “deseosos de marcar”, a propósito de la extensa sequía de abrazos. “Se está atacando a los jugadores como si fueran los únicos responsables. Pero cuando pasan los partidos se torna más difícil si no tienes opciones. Eso obliga a hacer recorridos más largos y desgastantes”, apunta Martínez.

Jackson Martínez celebra uno de sus dos goles a Japón en la Copa Mundial de 2014. (Imagen: AFP)

El siempre exigente público le ha pegado a los viejos estandartes del seleccionado, David Ospina, James Rodríguez, Rafamel Falcao y Juan Cuadrado, por eso, para el formado en Independiente de Medellín, lo que ellos deben hacer es seguir su instinto. “En un partido tomas decisiones lejanas a lo que el entrenador pide, da la libertad, de acuerdo a como vaya saliendo”, dijo.

La selección de Reinaldo Rueda cierra las eliminatorias ante Bolivia y Venezuela, octavo y décimo de la tabla respectivamente, un panorama un tanto más alentador que el de otros equipos, debido a que sus rivales están más abajo en la clasificación y no se juegan nada en el cierre.

De todas formas, al ser la impericia mostrada frente al pórtico rival su principal problema, el optimismo no es lo que reina en Colombia. Para superar ese problema, Jackson Martínez instó a sus ex compañeros en ser agresivos. “Hay que arriesgar, sacar lo mejor que se tenga, sumar los seis puntos y esperar. No hay nada más”, aseveró.