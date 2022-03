Hinchas encapuchados interrumpieron entrenamiento de Deportes La Serena

Deportes La Serena no está pasando por su mejor momento futbolístico y el director técnico, Ivo Basay, no logra encontrar un funcionamiento que le dé la vuelta al pésimo inicio de temporada. Los papayeros no han podido ganar en las seis fechas que van de torneo y luego de tres empates solo suman tres puntos, ubicándose en la última posición.

Si entramos en detalle, desde que el exdelantero de la selección chilena está al mando el equipo ha ganado solo tres encuentros en cinco meses, todos en el campeonato anterior.

En ese marco fue que ocurrió un hecho lamentable. Durante la jornada de ayer martes, un grupo de encapuchados invadió e interrumpió el entrenamiento de La Serena, y amenazaron e increparon a jugadores y cuerpo técnico. Tras esta situación y por razones de seguridad, la práctica debió ser suspendida.

Comunicado de La Serena

“El día de hoy por la mañana, (15 de marzo), la jornada de trabajo de nuestro primer equipo se vio alterada, debido a una invasión de un grupo de personas que a rostro cubierto ingresaron al campo de entrenamiento. Para resguardar la integridad de nuestros deportistas y funcionarios, esta debió ser suspendida hasta que la situación se normalizara. Lamentamos mucho lo sucedido y condenamos este tipo de hechos de violencia y amenazas que no tienen cabida en la práctica deportiva profesional, ni en ningún otro contexto”, aseguraron desde el club mediante un comunicado oficial.

“En este momento estamos todos los estamentos del Club unidos y trabajando, para encontrar soluciones que nos conduzcan a revertir el momento actual de la competencia. Hechos como el de esta mañana, no contribuyen en nada”, complementaron.

“Reiteramos que nada justifica los hechos de violencia como el ocurrido el día de hoy. Hacemos un llamado a mantener el respeto. Entregaremos los antecedentes de lo ocurrido a la autoridad que corresponda”, sentenciaron desde el equipo de la Cuarta Región.

El próximo domingo 20 de marzo, Deportes La Serena deberá visitar a Huachipato en el Estadio CAP Acero de Talcahuano a las 12:00 horas. Los papayeros buscarán ganar su primer encuentro en el torneo y así revertir la mala racha en el inicio de temporada.