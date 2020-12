Horas decisivas: Rueda viaja a Colombia a sellar su arribo

Reinaldo Rueda se embarcó rumbo a Colombia. El aún técnico de la selección chilena tomó el primer vuelo de esta mañana que salió rumbo a Bogotá para cerrar las conversaciones con la Federación de su país, que lo quiere como técnico tras el despido de Queiroz.

Rei cuenta con la autorización de la ANFP para realizar las tratativas. Durante los últimos días, Pablo Milad, presidente de la ANFP, aseguró que esperaba tener una respuesta sobre el futuro del entrenador a más tardar en Navidad. “Por respeto al profesor Rueda no hemos iniciado negociaciones conversaciones con ningún otro técnico, debido a que el profe tiene que definir su futuro lo antes posible y nosotros queremos que esto ocurra ojalá antes de Navidad para ver si contamos con él o buscamos un reemplazante”, dijo el timonel.

Para poder concretar su salida, la federación colombiana debe pagar una indemnización de US$ 1 millón, menos de la mitad de la cláusula de salida original para el estratega, que está avaluada en US$ 2,3 millones. Los cafeteros, sin embargo, no quieren desembolsar dinero por la salida. Prefiere que entre Rueda y la ANFP definan una salida lo más armónica y conveniente posible.