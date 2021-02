Huracán reconoce interés por Iván Morales

El año de Iván Morales no comenzó con el pie derecho, tras las denuncias por parte de sus vecinos debido a las fiestas que organizaba en su casa, desatendiendo las restricciones en días pandemia. No obstante, el delantero de Colo Colo, quien desde su aparición en el equipo ha sido destacado como gran promesa en el Monumental, se ha consolidado en las últimas fechas como titular, pese a no convertir.

En medio de todo esto, desde Buenos Aires surgió la información de que lo están sondenado desde el club Huracán. Anoche se supo del interés del Globo por contar con el delantero del Cacique. El presidente del equipo transandino, Alejandro Nadur, en diálogo con el programa Cómo te Va de Radio Colonia, declaró: “Hay interés por Ivan Morales de Colo Colo y por José David Moya (colombiano de Santa Fe). No están descartados”.

Hace algunos años equipos de Europa se habían mostrado interesados por contar con los servicios del joven delantero de Colo Colo. El conjunto albo rechazó las propuestas. Ahora, la situación del valor del jugador sería compleja para Huracán, teniendo que apostar por un préstamo como oferta formal.