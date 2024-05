A una firma de la U y muy cerca de la Roja: las historias de César Luis Menotti con Chile

El mundo del fútbol está de luto. El fallecimiento a los 85 años de César Luis Menotti golpea al deporte y principalmente a Argentina, que lo vio convertirse en una insignia.

El exentrenador fue el símbolo de una escuela. Fue el generador y líder de un estilo que privilegiaba el buen juego sobre el resultado. Su concepto tiene seguidores y detractores, pero su nombre está situado en lo más alto del fútbol argentino. Su legado es inconmensurable. No solo llevó a la Albiceleste a la obtención de su primera estrella mundial en 1978, sino que su influencia está marcada hasta la actualidad.

Su aporte lo llevó a traspasar fronteras. Dirigió España, Uruguay, Italia y México. Con Chile, en tanto, también tuvo algunos nexos. Incluso, fue vinculado en la U, en 2006, después de la quiebra de la institución.

En ese entonces, Carlos Salomón Heller, empresario argentino y exvicepresidente de Boca Juniors, fue vinculado en la posible compra de Universidad de Chile. En este movimiento supuestamente iba a estar involucrado Menotti, quien llegaría como entrenador.

Sin embargo, el propio administrador transandino fue el que se encargó de negar la vinculación, aclarando que se trataba de un homónimo (Carlos Heller Solari, que finalmente fue presidente de Azul Azul entre 2014 y 2019). “No estoy vinculado a la compra de instituciones de fútbol ni a la contratación de directores técnicos”, señaló en ese entonces. Fue un error en la prensa argentina producto de la coincidencia de nombres.

En medio de los rumores, Menotti analizó su posibilidad de llegar al cuadro azul. “Sería la oportunidad de empezar a discutir en ese país proyectos futbolísticos distintos”, comentó. En ese momento, el medio nacional aseguró que Francisco Montaner, gerente del grupo empresario, lo había convencido. Incluso, ya tenía definido su equipo de trabajo con Fernando Signorini, como preparador físico, y Rubén Rossi, que se haría cargo de las series menores.

“Esta gente quiere realizar una revolución en el fútbol de Chile. Me contaron del proyecto que tienen si es que finalmente dirigen el club, y confieso que es lo que siempre quise hacer: trabajar desde las inferiores con una escuela de fútbol hasta el fútbol profesional”, añadió el Flaco sobre la posibilidad de que la empresa EuroAmérica Corredores de Bolsa comprara al club laico en ese momento.

No obstante, finalmente, la corredora de Bolsa Larraín Vial, liderada por Heller y José Yuraszeck, se adjudicó la concesión de la U.

Colo Colo y la Roja

Su relación con Chile no se queda ahí. De hecho, fue uno de los candidatos para asumir la banca de la Roja en 1993. Sin embargo, Mirko Jozic terminó quedándose con el cargo de seleccionador nacional tras obtener tres Campeonatos Nacionales, una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana y una Copa Interamericana con Colo Colo.

En ese sentido, la historia con el Cacique también continúa, pues, Menotti se desempeñó como consultor de la directiva de Luis Alberto Simian. Ambos mantenían una cercana amistad desde 1967, año en el que que se conocieron en New York Generals. En 1976, en tanto, fue quien recomendó a Colo Colo a Atilio Herrera, quien fuera dirigido suyo en Huracán. El Tigre se consolidó como uno de los mejores defensores en la historia del club.

Con la UC, en tanto, también tiene recuerdos. En la inauguración de San Carlos de Apoquindo, el Flaco fue el técnico del equipo visitante que se midió ante los cruzados en las aperturas del reducto deportivo, en 1988. En aquella oportunidad, el elenco del transandino se impuso por la cuenta mínima con anotación de Claudio Borghi.

Menotti fue considerado como una voz autorizada para analizar algún aspecto del fútbol, no solo argentino, sino que a nivel planetario. En 2018, en diálogo con El Deportivo, el Flaco analizó el accionar de los dos chilenos que militaban en Racing. Por ejemplo, no tuvo problemas para elogiar a Marcelo Díaz. “Tiene presencia, buen juego, equilibrio. Le he visto partidos muy buenos. (Racing) es un equipo en construcción que está primero. Eso lo hace muy meritorio”, sostuvo.

También en conversación con La Tercera, el estratega alabó a Gabriel Arias: “Me gusta. Está entre los mejores arqueros del torneo. A mí, los futbolistas me sorprenden por la seguridad con que entienden el juego. En el caso de los arqueros, cuando sale, cuando no; cuando usa los pies y cuando no. Lo que ha hecho ahora es para tenerlo en cuenta. Lo he visto jugar muy bien”, sentenció.