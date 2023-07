Insólito: Matías Catalán regala su camiseta a los hinchas de Talleres y genera inesperada pelea por quedársela

Talleres de Córdoba está de fiesta. El elenco albiazul consiguió un importante paso en la Copa Argentina después de eliminar en los dieciseisavos de final a River Plate, actual campeón del fútbol transandino.

Claro que una de las situaciones más curiosas ocurrió después del encuentro y tuvo a un chileno entre sus protagonistas. El defensor nacional Matías Catalán, quien fue titular y disputó todo el encuentro, decidió antes de irse al vestuario entregar su camiseta al público presente.

Una vez lanzada la indumentaria, Catalán siguió su rumbo hacia el camarín sin percatarse del problema que se generó en las tribunas. Un grupo de hinchas saltó para tomar el implemento deportivo, quedando finalmente entre dos hombres.

Tras algunos segundos y con constantes tirones, ninguno de los dos daba por perdida la camiseta, situación que motivó a la seguridad del estadio a intervenir. Así, quien se quedó con la camiseta, para evitar que la misma persona u otro hincha más se la quitara, la guardó en el pantalón antes de dirigirse a la salida del estadio.

Importante victoria

Talleres fue el cuadro que más activo se mostró sobre la cancha llevando el ritmo del partido, aunque la primera aproximación clara llegó recién cerca de la media hora con un remate de distancia de Ulises Ortegoza. Más adelante Rodrigo Garro tuvo la chance de desnivelar, pero su remate dio en el palo izquierdo.

Claro que después de un tiempo llegó el gol. En los 43′ Rodrigo Garro convirtió el único tanto del encuentro que le entregó el paso a su escuadra a los octavos de final, donde esperan al ganador de Colón vs. Lanús.

Tras el duelo, el autor del gol comentó que “jugamos ante un gran rival, como River, pero hay que reconocer que Talleres también tiene lo suyo. Estuvimos peleando el torneo y tenemos un gran grupo de compañeros que hizo una gran campaña. Por ahí, no se le da importancia al segundo, pero yo estoy muy orgulloso”.

Consultado por su gol, expresó que “había tenido la jugada que dio en el palo y, bueno, después se dio y se pudo marcar ese gol. Y tenía esa espina... y pude convertir y me pone muy feliz por el grupo, más que por mí”.

Sobre el hecho de eliminar al actual campeón apuntó que “es especial porque es un partido de copa. Pero no es casualidad que hayamos pasado y eliminado a River. Y más que nada me pone orgulloso por la forma en que lo hicimos. No es que terminamos pegándole para arriba. Hicimos nuestro juego ante un rival con grandísimos jugadores. Es un orgullo”, cerró Rodrigo Corro.