José Ignacio Cornejo se consolida en el podio tras rematar cuarto en la octava etapa del Dakar

José Ignacio Cornejo sigue destacando en el Rally Dakar 2024. El piloto chileno enfrentó este lunes la octava etapa de la competencia que contempló un recorrido de 458 kilómetros cronometrados entre las ciudades de Al Duwadimi y Hail con un tiempo de 3H 36′44″ que lo dejó ubicado en el cuarto lugar a solo 1′41″ del ganador del día, el argentino Kevin Benavides.

El chileno fue el encargado de abrir la pista en esta jornada que tuvo variadas superficies, arrancando con arena, dunas y terminando con piedras, por lo que debió aumentar la precaución en los kilómetros finales.

De esta forma, el iquiqueño se mantiene en el tercer lugar de la clasificación general, aunque logró recortar la distancia con sus antecesores. El líder es el estadounidense Ricky Brabec quien es seguido de cerca por el botsuano Ross Branch a 42 segundos. Luego aparece Corneo a 4′21″ del norteamericano.

Pablo Quintanilla, en tanto, remató 14° en la prueba de este lunes y marcha en la 19° ubicación de la general con una desventaja respecto al primero de 4H 48′ 58″.

En su arribo a la meta, José Ignacio Cornejo comentó que era “una etapa que no era fácil largar delante, al inicio mucha duna y al final una navegación muy complicada con rocas. Creo que hicimos un buen trabajo. No he visto los resultados, pero creo que no perdimos mucho y podremos tener un buen lugar de salida para mañana. Contento con el trabajo realizado hoy, ningún error grande”, valoró en diálogo con la organización del evento.

A su vez, Ricky Brabec intentará aprovechar que mañana saldrá más atrás para poder atacar de mejor manera. “La jornada ha sido difícil, porque se han dado jueguecitos. Ya veremos qué pasa. Sabíamos que mañana va a ser complicado, así que algunos han preferido ralentizar. Todavía quedan cuatro días y esperemos que todo vaya bien. Saldremos a pasarlo bien y nos mantendremos concentrados. Con el nuevo Dakar, el último día va a ser crucial”, avisó.

Por otro lado, en la categoría Challenger de los vehículos ligeros, Francisco Chaleco López y su copiloto Juan Pablo Latrach consiguieron arribar en el cuarto puesto a 5′57″ del saudí Saleh Alsaif. De esta manera sostiene el tercer lugar de la clasificación general.

El líder sigue siendo el estadounidense Mitchell Guthrie quien es seguido por la española Cristina Gutiérrez (34′03″). Chaleco aparece luego tomando el bronce provisorio a 42′51″.