Juicio a Martín Lasarte: “Que no venga después con que no tuvo tiempo”

A un lado Martín Lasarte, 59 años, entrenador uruguayo recién llegado a la banca de la Roja. Por descarte. Al otro, voces más que autorizadas para hablar de todo lo que tiene que ver con el fútbol y la Selección. Son Jorge Contreras, Sergio Navarro, Carlos Caszely, Pablo Contreras, Jorge Aravena, Leonardo Véliz, José Sulantay y Fernando Astengo. Juicio, debate y consejos de históricos sobre el aterrizaje del nuevo seleccionador. “Lo que necesita Chile en esta pasada es un técnico resultadista”, dicen.

El miércoles, la ANFP confirmó la contratación de Machete, quien tuvo paso por Chile entre 2012 y 2015, en el que dirigió a la Universidad Católica desde 2012 a 2013, y a la Universidad de Chile desde 2014 a 2015, equipo con el que obtuvo los títulos de Primera, Copa Chile y Supercopa.

José Sulantay, ex futbolista y ex entrenador, considerado el padre de la generación dorada del fútbol chileno, sostiene que el paso del DT uruguayo es una ventaja: “Cuando la ANFP decidió que el técnico fuera extranjero, para mí el requisito entonces era que conociese bien el fútbol chileno. Y Lasarte cumple con eso. Cuando estuvo en la U, yo me daba cuenta de que estaba muy centrado. Ahora que lo he visto en las entrevistas, creo que no ha cambiado para nada”, asegura Don Sula.

Conocido por su temple y claridad para hablar sobre fútbol, el nuevo entrenador de la selección chilena llega a Chile a “unir el camarín”, según el ex futbolista y entrenador Fernando Astengo. Para el León, Lasarte tiene garra de uruguayo, experiencia y una muy buena comunicación, lo que podría ser sumamente positivo para los jugadores. “Es un tipo súper educado y respetuoso, pero también tiene carácter. A él le gusta el orden en el camarín y no le agradan los diferentes grupos que se arman. Lasarte es un tipo que une el camarín, porque tiene muy buena lectura”, explica.

Lo mismo opina el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien desveló que se le hizo entrega a Lasarte de una lista de jugadores de cara a la primera convocatoria de La Roja. Una situación que algunos han criticado por injerencia. “Ellos eligen al técnico, no más, y no deben meterse en cosas que no saben, porque han cometido tantos errores que están matando el fútbol”, asegura Sulantay. Completamente distinto es lo que piensa Jorge Contreras, seleccionado nacional durante la primera mitad de los 90, y Astengo, quienes creen que siempre es bueno ir adelantando cosas y esperan que el DT le pueda sacar provecho a esa lista de jugadores.

Coke Contreras no está muy contento con la elección: “Si Lasarte empieza a trabajar desde ya, los resultados nos podrán acompañar, pero, sinceramente, era el momento para desarrollar a un técnico a futuro y esa opción era el Coto Sierra por su campaña en Palestino. Ojalá Lasarte no se confunda cuando vea la nómina y se quede extrañado por la lista de la ANFP al ver jugadores que no conoce o que no han sido nominados”

¿Qué debe hacer Martín Lasarte de cara a las Eliminatorias? Para Astengo, asumir el puesto de DT de La Roja es como estar tomando un fierro caliente, por lo que es fundamental obtener resultados inmediatos: “Él no viene a plantear un proceso, porque lo que necesita Chile en esta pasada es un técnico resultadista. Machete debería enfrentar los partidos que vienen con los jugadores que tuvieron el mejor rendimiento, ya sea que jueguen en México, Europa o Chile”.

Similar es lo que defiende Leonardo Véliz, ex futbolista y es entrenador de las categorías juveniles de Chile. “Martín tiene que planificar para lo contingente, y lo terrible es que no va a tener mucho tiempo. Si él asumió este cargo, va a tener que saber llevar la mochila que le están pasando en la espalda. Que no venga después con que no tuvo tiempo” dice firmemente el Pollo Véliz.

Para Pablo Contreras, medallista de los juegos olímpicos 2000 y seleccionado chileno desde 1999 al 2014, el principal trabajo del Lasarte es probar el recambio. “Ahora el trabajo es experimentar con jugadores para los amistosos y ver cuáles son reales alternativas para la Selección, pero eso es tema de Lasarte, no del comité ni de Cagigao”, defiende el Espartaco.

No entra el balón

Ahora que se le puso fin a la enorme preocupación de no contar con un entrenador, llegó la hora de hacer frente a la piedra en el zapato de La Roja: la falta de goles. Jorge Aravena, histórico jugador de la selección durante los 80′, responsabiliza sin pelos en la lengua a los entrenadores. “Los que manejan a la selección no son entrenadores, sino seleccionadores. El tema del recambio se tuvo que hacer hace al menos seis años con Sampaoli, y se perdió mucho tiempo con las dos Copa América”, expone El Mortero.

Para Astengo, es tan simple como que los goleadores están en extinción, y la única solución es que Lasarte busque que los volantes sean agentes de ataque que puedan convertir. “No hay un jugador chileno que uno diga que realmente es un goleador y que en el área te mata y liquida, como en algún momento fueron Vargas, Salas y Zamorano”, explica.

En contra de la corriente aparece el legendario Carlos Caszely, quien opina que todos se van en contra de los centrodelanteros cuando el verdadero problema es que Chile no tiene un diez de creación. “Nadie les pone pases de gol y mientras no les den esos pases, los nueve no pueden hacer absolutamente nada”, explica.

Sergio Navarro, capitán del tercer lugar de Chile en el Mundial del 62′ y leyenda de la Universidad de Chile, cierra el debate con confianza en el nuevo DT uruguayo. “Hay que esperar hasta los resultados para ver si Lasarte fue un acierto o no, pero hay confianza. Martín fue campeón con una U que tenía una planilla limitada, y eso demuestra que tiene el amplio conocimiento para hacer buen trabajo”, finalizó Checho.

“Lasarte ya estuvo en Chile, sabe lo que es Católica y lo que es Universidad de Chile. Ya conoce el fútbol chileno y a muchos jugadores, por lo tanto creo que ese es un plus que tiene él por sobre los otros 25 mil técnicos que hablaron”, cierra Caszely.