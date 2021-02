Martín Lasarte, la apuesta definitiva para la Roja

La búsqueda llegó a su fin o al menos eso es lo que espera la Federación después de tantos pasos en falso desde que se inició la búsqueda de un reemplazante para Reinaldo Rueda. El uruguayo Martín Lasarte ya tiene acordado su arribo a la selección nacional, para tomar las riendas del equipo con el objetivo principal de levantar el rendimiento en la Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y hacer un buen papel en la Copa América de Argentina y Colombia, que se inicia el 11 de junio.

La ANFP estaba apurando los detalles para hacer oficial el anuncio antes del partido entre Universidad Católica y Unión La Calera, por la definición del Campeonato Nacional. Más allá de eso, la idea de la dirigencia es que Pablo Milad presente al nuevo DT en la próximas horas, en una conferencia de prensa.

Machete llegó a Chile hace algunos días, por asuntos personales, momento que aprovecharon en Quilín para acercar posiciones. El charrúa se alojó en un hotel de la zona oriente de la capital y desde ahí ha ido llevando las últimas conversaciones con Milad y Francis Cagigao, director general de las selecciones. Lo cierto es que Lasarte no era primera ni segunda alternativa para asumir el cargo, pero tras fallidas negociaciones con los argentinos Matías Almeyda y Hernán Crespo, desde la Federación finalmente acudieron al ex entrenador de Universidad Católica y Universidad de Chile.

Lasarte, de 59 años, inició su carrera en Rampla Juniors de Uruguay, en 1996. A partir de ahí ha tenido una larga trayectoria, que incluye pasos por el fútbol colombiano, chileno, español y en Emiratos Árabes. De hecho, fue entrenador de Claudio Bravo en la Real Sociedad, donde trabajó entre 2009 y 2011. A Chile llega en 2012, donde estuvo dos años y no pudo ser campeón, pero sí alcanzó una semifinal de Copa Sudamericana. En 2014 aparece en la banca de la U y en su primera temporada dio la vuelta olímpica. Además ganó una Copa Chile y una Supercopa.

En el último tiempo, el adiestrador uruguayo sonó en distintos equipos del fútbol nacional. La posibilidad más cercana que tuvo fue en Universidad de Chile, antes de que Azul Azul optara por Dudamel. Sin embargo, el DT finalmente se bajó de esa carrera, argumentando problemas de salud ante la dirigencia. Una respuesta similar (problemas personales) le entregó a Colo Colo, que también lo sondeó: “Yo estaba en una situación personal complicada que no me dejaba irme de Montevideo. Lamentablemente, los hechos no se iban a solucionar rápido. Le mando un mensaje a Harold, le digo que no puedo dejar Montevideo, agradeciéndole. Él me agradeció y se puso a las órdenes por si me podía dar una mano”, explicó en una entrevista para El Deportivo, de agosto de 2020.

Quienes conocen a Lasarte lo reconocen como “un ganador”. Y le destacan que siempre de va de frente, para bien o para mal. En ese sentido, el DT, al menos durante su paso por el fútbol criollo, se distinguió por analizar sin medias tintas el trabajo de su equipo. Cuando jugaba bien o cuando jugaba mal, no tenía problemas en asumirlo. Con esa misma franqueza, de hecho, se llevó hace muchas críticas por los reproches que hizo frente a la efervescencia que generó el ascenso del Leeds de Bielsa a la Premier League.

“No se trata de Bielsa persona o técnico. Lo digo por el revuelo que levantó. ¿Alguien sabe quién ascendió en Italia? Bielsa tiene mucho mérito, pero después de estar dos años en un país y toda la parafernalia exterior, me parece desmedida. Es una realidad. El fútbol argentino tiene una caja de resonancia muy grande, que nos salpica a toda América. Es inevitable. Me pareció injusto para muchos colegas que hacen muy buen trabajo y no sabemos ni quiénes son”, expuso en esa oportunidad.

Una vez oficializada su contratación, Lasarte deberá trabajar contra el tiempo. Tendrá menos de un mes para confeccionar la prenómina de la Roja para los partidos eliminatorios ante Paraguay (25 de marzo, en Santiago) y Ecuador (30 de marzo, en Quito). Chile marcha en el sexto lugar, con cuatro puntos, después de una derrota ante Uruguay (2-1), un empate ante Colombia (2-2), un triunfo ante Perú (2-0) y la ignominiosa caída ante Venezuela (2-1), en Caracas.