Luciano Spalletti le golpea la mesa a sus dirigidos en Italia: “A la selección nacional se viene a ganar la Eurocopa, no a ganar Call of Duty”

A mediados de agosto de 2023, Luciano Spalletti fue anunciado como nuevo entrenador de la Selección de Italia, y con él llegaron algunos cambios a un representativo nacional que busca reeditar los éxitos. Es que si bien la Azzurri es el último campeón europeo, no participa de un Mundial desde Brasil 2014.

Por ello es que el estratega, en entrevista con La Gazzetta Dello Sport, reconoció no estar conforme con el presente de su elenco a meses de iniciar la Euro 2024: “Necesito sacar una selección fuerte, no estoy satisfecho con nada. Quiero ganar la Eurocopa y luego quiero ganar el Mundial. Entonces podremos salir inmediatamente, pero los discursos que doy al equipo son los que todos los italianos esperan: vamos a Alemania a ganar, no a participar. Nuestra historia lo requiere”, enfatizó.

En ese sentido, el adiestrador explicó que uno de los aspectos importantes a modificar es el de los hábitos del plantel, en específico el que se relaciona al uso de videojuegos: “A partir de ahora dejan las PlayStations en casa y ya no las traen”, disparó el exRoma, Inter de Milán y Napoli, entre otros clubes.

Pero Spalletti no se quedó ahí: “Les inventaré un jueguito en el que pensar para distraerse por la noche. Vienen a verme y les doy tarea para que la hagan por la noche si la tarea del día no fuera suficiente. Porque en la selección uno mantiene el rumbo, se concentra, no pierde el tiempo (...)”, agregó.

Consultado si la restricción también afecta a los teléfonos móviles, el entrenador contestó que “tengo que aguantar los celulares, pero no se pueden dejar en la camilla de masajes ni durante los tratamientos. Hablé de videojuegos porque había cosas que no me gustaban. Quiero revivir las tertulias y retiros del pasado: viejas costumbres y ambientes. Cosas sencillas y saludables. Y (Gianluigi) Buffon me ayudará en esto. Si la modernidad es jugar a la PlayStation hasta las cuatro de la mañana cuando hay partido al día siguiente, entonces la modernidad no está bien”, dijo.

Finalmente, el estratega del actual campeón del viejo continente sostuvo que “a la selección nacional se viene a ganar la Eurocopa, no a ganar Call of Duty”, lanzó.

Cabe recordar que Italia integrará el Grupo B del certamen que se disputará en Alemania entre el 14 de junio y el 14 de julio, zona que compartirá con Albania, España y Croacia.