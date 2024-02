Egos, dinero y críticas cruzadas sin filtro: las razones que desataron el quiebre entre Michael Jordan y Scottie Pippen

El conflicto entre Scottie Pippen y Michael Jordan se toma la agenda de Estados Unidos. Más cuando se confirmó la gira que unirá a Pippen, Horace Grant y Luc Longley. Los tres ex jugadores de los Chicago Bulls, que compartieron pista con el denominado mejor de la historia durante sus mejores épocas, se asociaron con la Liga Nacional de Baloncesto de Australia (NBL) para llevar a cabo una serie de conversatorios en los que pretenden desmentir lo expuesto en el documental The Last Dance, que se centra en el último anillo de campeón obtenido en la temporada 1997/1998, pero que solo se dedica a enaltecer la figura de Jordan.

La historia de enfrentamientos suma varios episodios. El pasado 12 de enero, los Toros de Chicago llevaron a cabo un sentido homenaje denominado “Anillo de Honor” a los campeones de la temporada 1995/96 y otras 13 leyendas de la franquicia, todo esto en el entretiempo del partido frente a los Golden State Warriors en el United Center.

Más allá de la ceremonia, lo que realmente causaba expectación en los fanáticos era que después de tanto tiempo, se volverían a reunir Jordan y Pippen, quienes desde el lanzamiento del documental, sufrieron un quiebre en su relación.

Así lo dejó en claro Scottie, en una entrevista concedida al medio The Guardian. “¿El documental? No creo que fuera tan exacto en términos de definir realmente lo que se logró en una de las mejores épocas del básquet. También por dos de los mejores jugadores, pero uno podría dejar eso de lado y decir que era el mejor equipo de todos. Se trató más de Michael buscando enaltecerse y ser glorificado”.

Pippen, incluso, en su libro llegó a acusar a Jordan de haber recibido 10 millones de dólares por su participación en The Last Dance, cuando el resto de los jugadores no cobró un centavo por brindar sus testimonios. El tema económico fue otra de las grietas entre las estrellas. Mientras el N°23 llegó a ser el mejor pagado, Pippen llegó a ser el sexto más remunerado de la plantilla. Algo que caló hondo en el ex jugador de Portland Trail Blazers y Houston Rockets.

“¿Cómo se atreve Michael a tratarnos de esa manera después de todo lo que hicimos por él y su preciosa marca? Michael Jordan nunca habría sido Michael Jordan sin mí, Horace Grant, Toni Kukoc, John Paxson, Steve Kerr, Dennis Rodman, Bill Cartwright, Ron Harper, BJ Armstrong, Luc Longley, Will Perdue y Bill Wennington. Pido disculpas a todos los que he dejado fuera”, fue otra de las frases más punzantes de Pippen publicadas en su libro.

Jordan, por su parte, nunca quiso entrar en la guerra. Sí lanzó un mensaje sutil a través de un comercial, en el que se destacó sus trofeos y su carrera. “Quizás sea mi culpa. Quizás haya destruido el juego, o quizás solo estés poniendo excusas”, dijo.

El último dardo de Pippen a Jordan ocurrió en mayo del 2023. El ex Chicago Bulls puso a Jordan por debajo de LeBron James, argumentando con las estadísticas que marcan al alero de los Lakers como el máximo anotador de la historia. “Era un jugador horrible y era horrible jugar contra él. Era todo uno contra uno y lanzar malos tiros”, dijo.

Las diferencias entre ambos se incrementaron aún más cuando en 2020 se supo que Larsa, ex esposa de Pippen y con quien tuvo cuatro hijos, comenzó una relación con Marcus, hijo de “Black Jesus”. La diferencia de edad parece no ser un impedimento, pues a pesar de los 17 años de diferencia entre ambos, en más de una ocasión han sido vistos en público.

Se cierran al reencuentro

Sin embargo, los fans que repletaron el estadio se quedaron con las ganas de volver a ver juntos a la dupla que dominó y moldeó la NBA a su manera durante prácticamente una década en los años 90′. “Estoy muy desanimado por no poder asistir esta noche, pero estoy agradecido y me siento honrado. Siempre seremos los campeones. Agradezco a los fanáticos, siempre seré de los Chicago Bulls”, con ese mensaje The Goat daba a conocer su inasistencia al evento.

Por otro lado, todo parece indicar que el rencor en el ex alero es mucho más fuerte, pues no se tomó el tiempo de asistir a la cena previa, ni mucho menos al evento como tal. A diferencia de Mike, tampoco dejó un mensaje en el que explique los motivos de su ausencia.

Los otros homenajeados fueron Phil Jackson, quien se desempeñó como entrenador de los Bulls durante los 90′ y que sin duda fue uno de los principales artífices de la época dorada del equipo. A él se le sumaron Jerry Krause, Artis Gilmore, Jerry Sloan, Toni Kukoc, Ron Harper, Bob Love, Chet Walker, Johnny “Red” Kerr, Tex Winter y Dick Klein. En lo que respecta a los jugadores más recordados por los fanáticos como Jordan o Pippen, estaban Dennis Rodman, Ron Harper y Steve Kerr, quien al momento de la ceremonia se encontraba en el banco al mando de los Warriors.