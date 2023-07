La increíble confesión de Davidovich tras duelo ante Rune: “Me he cagado, no quería jugar el punto”

El danés Holger Rune (6° del ranking ATP) avanzó a los octavos de final de Wimbledon tras superar al español Alejandro Davidovich Fokina (34°), por parciales de 6-3, 4-6, 3-6, 6-4 y 7-6 (8), completando un duro enfrentamiento de cuatro horas y 12 minutos. Sin dudas, un partidazo.

El duelo contó con una definición de infarto. El nórdico sacó adelante múltiples match points en su contra y logró igualar el marcador la definición del quinto set. Se respiraba tensión en la tercera cancha del ATP. Ya en el supertiebreak, igualados 8-8, llegaría una situación que se llevó todos los flashes.

Davidovich decidió sacar de abajo para sorprender a Rune. Al contrario, este reaccionó rápido y ganó el punto con una devolución cruzada. Después, sentenció el partido y terminó por clasificar a los octavos de final del tercer Grand Slam del año. Apenas aconteció la jugada, el público comenzó a murmurar. Incluso, se sintieron algunas pifias y chiflidos a modo de cuestionamiento por lo hecho por el hispano.

La confesión de Davidovich

La situación generó un impacto instantáneo para los presentes. No obstante, fue el mismo Davidovich el que se encargó de explicarla tras el encuentro: “Me he cagado, como diría un andaluz. No quería jugar el punto. Estaba temblando y es una experiencia más que me llevo. No sé qué hubiese pasado si hubiera jugado valiente. La próxima vez será”, señaló luego de caer ante Rune.

En ese sentido, el español aseguró haberse alejado de las redes sociales con el propósito de cuidar su salud mental: “No tengo redes (sociales) por bienestar mental, con lo que no me puedo imaginar lo que están diciendo de mí. Se pasan muchas horas en eso y quizás es mejor dedicar el tiempo a leer o hacer otras cosas más eficientes. Yo no he perdido el partido por ese golpe. Había tenido dos pelotas para ganar antes. Él ha subido primero a la red y después me ha hecho un buen saque”, indicó.

El malagueño se refirió a la mayor fortaleza mental que tuvo su rival: “Yo, en el 8-8, me cago. Él con 15-40 ha sido más valiente y se ha llevado el partido. Ha estado más valiente en los puntos clave. Claro que duele la derrota, pero me voy contento del nivel que he dado”, sentenció.