La jugada de última hora de Dani Alves para conseguir la libertad en España

A pocos días de conocer la condena que lo tendrá cuatro años y seis meses tras las rejas, el exlateral de la Selección de Brasil no se rinde en sus intentos por abandonar el centro penitenciario Brians 2 de Barcelona antes de tiempo. El grupo de abogados que lo defiende, tiene un último truco para salvarlo.

El As bajo la manga

Dani Alves vive los peores días de su vida luego de que se diera a conocer la sentencia de la justicia española. En el veredicto del 22 de febrero, el bahiense estará privado de libertad por casi cinco años tras agredir sexualmente a una mujer el 31 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton.

Sin embargo, el tiempo recluido en la prisión catalana puede ser menor, según indican los medios de España. De acuerdo al Diario La Vanguardia, los abogados del otrora Barcelona, Juventus y París Saint Germain están preparando una ofensiva para adelantar su salida.

Se trata de un millonario monto que Hacienda, organismo encargado de recaudar los impuestos en España, le adeuda a Alves. La cifra cercana a los 1.300 millones de dólares, se deben a “un fallo a favor del ex lateral cuando era jugador del FC Barcelona en el que se lo había condenado por un pago de servicios a un agente FIFA”.

Esta gran cantidad de dinero se suma a la ayuda monetaria que realizó Neymar Jr. y su familia a su amigo de tantas concentraciones y partidos con el combinado nacional de Brasil. Además de los 150 mil euros que le pagaron a la víctima como compensación, el círculo cercano del hombre del Al Hilal le facilitó a Gustavo Xisto, uno de los representantes legales más antiguos de las empresas del padre de Ney.

En ese sentido, Inés Guardiola, principal abogada de Alves durante el caso, pedirá a la Agencia Tributaria que “proceda a la devolución de forma inmediata con la intención de que ese dinero se presente como garantía de fianza para pedir la libertad provisional del jugador hasta que la sentencia por agresión sexual sea firme”, cita el medio hispano.

No satisfechos con eso, el grupo legal argumenta que el hombre de 40 años no tiene antecedentes penales, por lo que no es reincidente en este tipo de situaciones. Además, tiene todas sus cuentas bancarias inmovilizadas desde su detención, por lo que no puede disponer de su dinero para pagar algún tipo de fianza.

Con estos antecedentes reunidos, Guardiola y Xisto harán todas las gestiones para reducir la condena y garantizar una libertad provisional mientras dure el proceso investigativo, todo esto ante la atenta mirada de la prensa española, ya que su compañero de celda reveló hace poco en una entrevista a Mundo Deportivo, que el ex blaugrana planea huir a Brasil apenas salga bajo esta medida provisoria.