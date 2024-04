El descargo de Dani Alves en su reaparición en redes sociales

Dani Alves reaparece tras salir de la cárcel. El brasileño, que vive sus primeros momentos fuera de prisión, continúa en el centro de la polémica. Luego de abandonar el recinto penitenciario mediante el pago de una fianza de un millón de euros, regresó a redes sociales. Su primera interacción fue para realizar sus descargos y negarse a hablar con la prensa.

El futbolista rompió el silencio y salió a desmentir una serie de informaciones que lo involucraban. Por ejemplo, según el programa Fiesta de Telecinco, el lateral habría recibido un millón de euros de una revista brasileña a cambio de una entrevista exclusiva.

Por otro lado, el medio El Periódico publicó unas supuestas declaraciones de Alves: “Es lo que me toca. Cada viernes ir al juzgado y ya está. Tampoco tengo mucho más que hacer. Está todavía judicializado. El partido que tengo que jugar está en los juzgados (...) Allá donde voy, sobrevivo. Yo me adapto a todo porque para mí no es el lugar el que hace a la persona, sino la persona la que se hace al lugar”, señalaba el escrito.

Los descargos de Alves

Alves reapareció en redes sociales luego de 63 semanas sin publicar nada, por razones evidentes. Su última foto difundida fue el 19 de enero de 2023. En ese sentido, a través de su cuenta personal de Instagram, el brasileño negó todo, cuestionó la información entregada y aseguro que tampoco pretende hablar próximamente con la prensa.

En un texto con fondo blanco y sin ninguna imagen contextual, el defensor dejó clara su postura: “No es cierto que haya concedido ninguna entrevista a ningún medio de comunicación, ni la voy a conceder mientras el proceso judicial no esté resuelto”, escribió en una publicación, que también fue compartida en las historias de su cuenta que tiene 36,5 millones de seguidores.

El posteo, además, no puede ser respondido por nadie y solo limita a la interacción con likes. En total, ya cuenta con más de 200 mil.

Cabe mencionar que Alves abandonó la cárcel el pasado 25 de marzo, luego de pagar una fianza tras ser condenado a cuatro años y seis meses de prisión. Además, el 5 de abril reapareció para cumplir sus obligaciones y acudir a la Audiencia Provincial de Barcelona, donde se puso a disposición del tribunal, firmó y certificó que aún continúa en territorio español.