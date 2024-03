Felipe Melo carga contras las sentencias de Dani Alves y Robinho: “Si hubiesen hecho eso con mi hija, yo no estaría dándote esta entrevista”

Las condenas por violación en contra de Dani Alves y Robinho continúan causando mucho ruido en Brasil. Y es que el fútbol de ese país se ha visto duramente azotado por lo acontecido el último tiempo con dos de sus máximas leyendas. Si bien ambos fueron condenados a pasar tiempo tras las rejas (cuatro y nueve años respectivamente), el ex lateral del Barcelona se encuentra en libertad condicional luego de pagar una fianza de un millón de dólares, aunque eso no le impidió quedar con medidas cautelares (le fueron quitados sus dos pasaportes, deberá comparecer ante la Audiencia de Barcelona todas las semanas y no podrá acercarse a menos de un km de la víctima). El último en referirse a este tema fue Felipe Melo, quien precisamente compartió camarín con ambos durante su tiempo en la selección brasileña.

El volante de 40 años concedió una entrevista al medio GloboEsporte, donde habló sin tapujos sobre lo acontecido con sus ex compañeros. En primer lugar comenzó justificando la realización del diálogo. “Mira, antes que nada nadie está obligado a hablar del tema. ‘Ah, pero ¿por qué fulano de tal no habla?’... No habla porque no es necesario, pero no veo ningún problema en hacerlo yo ahora”.

Ya para adentrarse en lo acontecido, relató lo que hubiera sentido si la víctima fuese su hija. “Tengo una hija de 15 años. Si hubieran hecho eso con mi hija, creo que no estaría aquí para concederle esta entrevista. Creo que hay que respetar a los seres humanos, creo que hay que respetar a las mujeres y hay que respetar a los hombres”.

Prosiguió condenando a ambos jugadores, aunque aseguró que según su punto de vista, una vez que cumplan con sus respectivas condenas, deben ser reinsertados en la sociedad. “Las noticias son una bomba, pero tienen que pagar por lo que hicieron. Si son condenados, deberán pagar por lo que han hecho. Y que sirva de lección para que otros no lo hagan. Esto es muy serio, no hay que escapar al bulto. Tienen que pagar, y una vez que hayan pagado su condena y salgan, tienen que ser resocializados”.

Además, cree que sus carreras futbolísticas están acabadas. “Yo creo que ya no podrán jugar al fútbol. Tampoco pueden cerrarles las puertas, porque han pagado. Por la ley de los hombres, han pagado. Tienen que pagar”. Eso sí, no tuvo pelos en la lengua al condenar el hecho que Dani Alves ya se encuentre en libertad habiendo pasado tan poco tiempo luego de recibir la sentencia. “Ni siquiera creo que sea el tiempo suficiente. Dani Alves ya está fuera de la cárcel. No creo que sea suficiente para alguien que le hizo esto a una mujer. Imagina los sentimientos de la chica, que es su hija, sus padres. Una vez que el tipo es condenado, se acabó”.

Concluyó sus palabras asegurando que para que este tipos de situaciones dejen de suceder, todo inicia desde el entorno familiar. “No podemos poner las manos en la cabeza de nadie. Sí tenemos el deber de educar a nuestros hijos, y esto también tiene mucho que ver con la educación; educar a nuestros hijos e hijas para que esto no ocurra”, sentenció con seguridad.