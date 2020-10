La precocidad del fútbol: tienen 17 años y son figuras

¿Qué hacía uno a los 17 años? Siguiendo el conducto regular, un adolescente a esa edad está en la escuela, pensando en cómo va a continuar su vida ya con la mayoría de edad. Pero hay otros que a los 17 años tienen una responsabilidad especial, con la figuración que significa ser futbolista. La precocidad en el deporte ha alcanzado niveles relevantes y equipos de élite no han escapado a esa tendencia. Es cosa de echar un vistazo a jugadores que aún no alcanzan los 18 años y que no les pesa la responsabilidad de compartir una cancha con otros insignes.

Habría que preguntarle a Ansu Fati (17) qué siente compartiendo camarín con Lionel Messi. El joven delantero pasó de promesa a realidad en el Barcelona. Se trata de la joya más reciente de La Masía, adquiriendo otro estatus en esta temporada luego del sismo culé post 8-2 con el Bayern.

Nacido en Guinea-Bisáu, se trasladó junto a su familia a la localidad de Herrera, en Sevilla, cuando tenía seis años. En 2012, se fue del Sevilla al Barcelona, recalando primero en la filial. Su primer contrato como profesional lo firmó en julio de 2019 y al mes siguiente anotó por primera vez. Se convirtió en el futbolista más joven del Barça en marcar por Primera División, con 16 años y 304 días.

Paulatinamente su nombre comenzó a sonar más y más. Se fue ganando un espacio, tanto así que en septiembre de este año fue confirmado con ficha de primer equipo y pasó a tener una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. Con 17 años y 359 días, se convirtió el último sábado en el goleador más joven del clásico con el Real Madrid. Superó a Raúl, quien anotó con 18 años y 95 días, en septiembre de 1995. Este sábado (mañana), será mayor de edad.

Pero el Barça tiene a otro crack en formación. Se llama Pedro González López, más conocido como Pedri (17), brillante ante la Juventus por la Champions. Oriundo de Tegueste, Tenerife, comenzó a figurar en Las Palmas y este año recaló en el Barça. Fue titular ante los italianos y no desentonó. Los medios europeos se rindieron ante su actuación. Solo un dato: acertó 39 de sus 41 pases totales. Un 95% de éxito.

Pedri, ante la Juventus. FOTO: AP

“Pedri ha demostrado mucha tranquilidad a pesar de su edad. Va a ser un gran jugador para el Barça”, dijo Ronald Koeman tras la victoria en Turín. A su vez, Frenkie De Jong añadió que “cuando hay talento, la edad no importa”.

Francia también puede decir que tiene a un diamante en bruto. Su nombre es Eduardo Camavinga (17), volante franco-angoleño que es figura en el Rennes. Se trata de un mediocampista de muchas capacidades y que ha sido seguido hace tiempo por el Real Madrid. Este año debutó en la selección francesa absoluta en un duelo por la UEFA Nations League. Con 17 años, nueve meses y 29 días, se convirtió en el más joven en jugar con Les Bleus desde 1945. Según Transfermarkt, su valor de mercado es de 50 millones de euros.

Camavinga ya debutó por la selección francesa. FOTO: REUTERS

Jude Bellingham cumplió 17 años en junio. Es uno de los proyectos más interesantes del fútbol inglés, quien eligió a la Bundesliga para dar un salto en su carrera. Este mediocentro, de estilo box to box (de área a área) se formó en el Birmingham City y debutó con el primer equipo en agosto de 2019. Hoy pertenece al Borussia Dortmund. “Tiene un potencial enorme que queremos desarrollar juntos en los próximos años”, dijo Michael Zorc, director deportivo del Dortmund.

Otro adolescente que está en los Black Yellow es el estadounidense Giovanni Reyna (17), hijo de Claudio Reyna, eterno capitán de la selección norteamericana. Gio representó a su país en las categorías Sub 15, Sub 16 y Sub 17.

Giovanni Reyna, en el Dortmund. FOTO: AP

Quienes también tienen en la Bundesliga el lugar para despegar son el germano Florian Wirtz (17), volante del Bayer Leverkusen, y Jamal Musiala (17), mediocampista del Bayern Múnich, nacido en Alemania pero que representa a Inglaterra.

En la Primera División chilena, no hay un futbolista menor de 18 años que sea titular. Quien ha tenido actividad en el torneo es Joan Cruz (nacido en 2003), uno de los prospectos de Colo Colo. Jugó 13 minutos ante Huachipato y otros 23′ frente a Unión Española.