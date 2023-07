La sincera confesión de Mauricio Pellegrino: “Me gustaría que fuéramos una aplanadora”

Fue uno de los líderes del Campeonato Chileno por varios días, pero la estrepitosa caída ante Unión Española relegó a la Universidad de Chile al tercer puesto y aterrizó algunas opiniones que ya la daban como favorita para quedarse con el Huemul de Plata.

Por lo mismo, no es extraño que Mauricio Pellegrino salga a poner paños fríos al entusiasmo que provoca la actual campaña del Romántico Viajero y también a las críticas que surgieron luego del triunfo hispano. “Obviamente que me gustaría que fuéramos una aplanadora y que ganemos el torneo de punta a punta, pero esto no es así. Eso pasa pocas veces y esto tiene vaivenes. Ya veremos para qué estamos”, señala el adiestrador de los laicos.

Luego agrega que “me gustaría llegar al final y estar arriba, pero eso no puede ser un objetivo tangible, sino que un deseo” y repite: “El objetivo es que el equipo tenga un rendimiento mejor que el del lunes ante Palestino y me encantaría que fuéramos una aplanadora, pero el fútbol es de vaivenes”.

Y para dejar claro este último concepto, el estratega detalla que “la situación de los resultados son vaivenes. La posición en la tabla es algo para mirar al final, uno tiene que centrarse en el juego, este es un equipo que está creciendo en todos los aspectos, pero no por eso vamos a ganar todos los partidos o transformarnos en uno de los mejores. Hemos hablado y analizado los aspectos fallados, sobre todo el nivel de concentración”.

Más, si logran estar metidos los noventa minutos en el partido, ¿llegarán los resultados? “Eso no quiere decir que vayamos a ganar todos los partidos. Eso no quiere decir que de golpe nos transformemos en la mejor U de su historia. Nuestro pasado reciente no ha sido ese. Creo que es ahí donde hay que poner en valor lo que se está trabajando”, enfatiza.

Cabe recordar que Pellegrino no podrá estar en la banca universitaria este sábado, a las 20 horas, cuándo enfrenten a los árabes pues fue castigado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP por que su oncena ingresó atrasada al campo de juego en el duelo con Huachipato (ya lo había hecho ante Colo Colo).

“La suspensión es la que es. Las medidas y normas son buenas siempre que mejoren el espectáculo. Cuando el equipo pisa el campo segundos tarde, es algo que debemos corregir como institución”. admite. Y concluye que el duelo con los tricolores será complicado. “Sabemos que al frente tendremos un gran rival, de mucho peligro y que ha jugado copas internacionales. Es buena oportunidad para nosotros de poder mostrar nuestra progresión. Los equipos nunca mejoran de manera lineal, porque la competencia se hace difícil”, cierra el DT.

Sigue en El Deportivo: